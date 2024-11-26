Вылетел на встречку: страшная авария попала на камеру в Приморье — видео

Posted 26 ноября, 04:13
Published 26 ноября, 04:13
Modified 26 ноября, 04:15
Updated 26 ноября, 04:15
Чудовищное ДТП на трассе около раздольного попало на камеру видеорегистратора. Рулевой Honda Fit пошел на обгон и столкнулся с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе.
В данном районе собралась серьезная пробка, сообщают очевидцы. Также в новых медиа отметили, что на место происшествия приехала скорая помощь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода повлияла на дорожную обстановку в Приморском крае. Так, фуру сложило пополам из-за гололеда на трассе.