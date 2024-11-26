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Posted 26 ноября, 04:13

Published 26 ноября, 04:13

Modified 26 ноября, 04:15

Updated 26 ноября, 04:15

Момент лобового столкновения попало на видео в Приморье

Вылетел на встречку: страшная авария попала на камеру в Приморье — видео

26 ноября 2024, 04:13
Фото: vostokmedia.com.

Момент лобового столкновения попало на видео в Приморье

Сюжет
Пробка
В Приморском крае случилось серьезное дорожное происшествие, — малолитражка спровоцировала лобовое столкновение. Жуткий момент попал на видеорегистратор.

Чудовищное ДТП на трассе около раздольного попало на камеру видеорегистратора. Рулевой Honda Fit пошел на обгон и столкнулся с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе.

Видео: DPS VL.

В данном районе собралась серьезная пробка, сообщают очевидцы. Также в новых медиа отметили, что на место происшествия приехала скорая помощь.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода повлияла на дорожную обстановку в Приморском крае. Так, фуру сложило пополам из-за гололеда на трассе.

Сложило пополам: авария с фурой случилась на скользкой трассе в Приморье — видео
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