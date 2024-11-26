За русского Ваню: самую престижную премию вручили во Владивостоке — фото

Posted 26 ноября, 04:12
Published 26 ноября, 04:12
Modified 26 ноября, 06:12
Updated 26 ноября, 06:12
В 31-й раз в Приморье вручили театральную премию имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка «Серебряный медальон», назвав лучшие — в сезоне 2023–2024 года — спектакли, актёров, режиссёров, сценографов. Организаторы премии и церемонии — Приморское региональное отделение Союза театральных деятелей при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края — традиционно выбрали для её проведения зал академического театра имени Горького, где собрались не только представители всех семи театров региона, но и обычные зрители.
В течение сезона театры края выставляют на конкурс лучшие — по их мнению — спектакли, актёрские работы. Компетентное жюри отсматривает постановки, а затем выносит вердикт. В сезоне 2023–2024 года на конкурс было выдвинуто 17 спектаклей в разных номинациях.
— Поздравляю вас с вручением самой престижной театральной премии Приморского края, — обратился к собравшимся председатель СТД России народный артист РФ Владимир Машков. — Хочу выразить особую благодарность министерству культуры края за активную поддержку «Серебряного медальона».
Заместитель министра культуры и архивного дела Приморья Андрей Чеблуков отметил, что традиция ежегодно вручать «Серебряный медальон» должна жить дальше, развиваться.
— Это замечательно, что раз в год мы встречаемся, подводим итоги сезона, поздравляем друг друга, а главное — напоминаем зрителям Владивостока о том, какие прекрасные у нас театры, ведь они помогают воспитывать в людях самые лучшие человеческие качества, — сказала председатель Приморского отделения СТД Яна Мялк.
Каждый театр представил на церемонии отрывки из спектаклей, концертные номера, которые сделали происходящее на сцене театра имени Горького настоящим праздником Мельпомены!
Ефим Звеняцкий, народный артист России, художественный руководитель Приморского академического театра имени Горького, отметил, вручая главный приз конкурса — Гран-при и серебряный медальон с автографом народного артиста СССР Андрея Присяжнюка (единственного на весь Дальний Восток во времена Советского Союза), что пора уже вручать и премию лучшему зрителю — ведь всё делается ради него.
А досталась главная награда конкурса актеру Приморского краевого театра кукол Алексею Авдееву — за великолепное исполнение роли Ивана-дурака в спектакле «Конек-Горбунок» (6+). Кстати, эта постановка режиссёра Виталия Дьяченко была признана и лучшим детским спектаклем сезона 2023–2024 года.
Особой наградой конкурса — премией «За честь и достоинство» — были отмечены народный артист России Владимир Сергияков и актёр Приморского театра молодёжи Дмитрий Штанько.
Лауреаты премии имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка «Серебряный медальон», сезон 2023–2024 года
«За честь и достоинство, за заслуги перед театром»:
народный артист России, артист Приморского академического театра имени Горького Владимир Сергияков.
артист Приморского краевого театра молодёжи Дмитрий Штанько;.
«Лучшая женская роль сезона» (большая форма):
Наталья Овчинникова — роль Цецилии в спектакле «Не Сильва, не оперетта» (12+), Приморский академический драматический театр им М.Горького
«Лучшая женская роль сезона» (малая форма):
Юлианна Белаш — роль Фаины Раневской в спектакле «Актерник» (16+,) Драматический театр Тихоокеанского флота.
«Лучшая мужская роль сезона» (большая форма):
Дмитрий Ступников — роль Городничего в спектакле «Ревизор» (12+), театр Восточного Военного Округа, Уссурийск.
«Лучшая мужская роль сезона» (малая форма):
Максим Сирота — роль Алексея в спектакле «Позывной „Свет“ (16+), театр Восточного Военного Округа, Уссурийск.
«Лучшая женская роль в детском репертуаре»:
Виктория Орешкина — роль Царь-Девицы в спектакле «Конек-Горбунок» (6+, Приморский краевой театр кукол
«Лучшая мужская роль в детском репертуаре»:
Андрей Трофимов — роль Морозко в спектакле «Морозко» (6+), Приморский краевой драматический театр молодежи
«Лучшая режиссура спектакля, лучший спектакль» (большая форма):
«Не Сильва, не оперетта» (12+) — режиссер-постановщик Ефим Звеняцкий, Приморский краевой академический драматический театр им М.Горького
«Лучшая режиссура спектакля, лучший спектакль» (малая форма):
«На выписку» (16+), режиссер-постановщик Алексей Пучков (Москва), Приморский краевой драматический театр молодежи.
«Лучший спектакль в детском репертуаре»:
«Конек-Горбунок» (6+) — режиссер-постановщик Виталий Дьяченко, Приморский краевой театр кукол.
«Лучшая сценография спектакля»:
Петр Окунев, художник- постановщик спектакля «Конек-Горбунок» (6+), Приморский краевой театр кукол.
«Лучший художник по костюмам»:
Николай Паничкин- художник по костюмам спектакля «Эликсир любви» (16+), театр драмы имени В. Ф. Комиссаржевской, Уссурийск.
«Лучший дебют»:
Егор Глагольев — роль Огюста в спектакле «Эликсир любви» (16+), театр драмы имени В. Ф. Комиссаржевской, Уссурийск.
Специальный приз жюри
Екатерина Топчий — роль Хаврошечки в спектакле «Крошечка-Хаврошека» (6+), театр кукол имени Г. Анисимова, Находка.
Специальный приз СТД РФ (творческая командировка):
Павел Пятыров — артист Приморского краевого театра молодежи, роль Васьки в спектакле «На выписку» (16+),
Алексей Похресный — режиссер-постановщик спектакля «Позывной „Свет“ (16+), театр Восточного Военного округа, Уссурийск.
ГРАН-ПРИ
Обладатель «Серебряного медальона» в 2024 году:
Алексей Авдеев, Приморский краевой театр кукол.