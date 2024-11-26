За русского Ваню: самую престижную премию вручили во Владивостоке — фото

В 31-й раз в Приморье вручили театральную премию имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка «Серебряный медальон», назвав лучшие — в сезоне 2023–2024 года — спектакли, актёров, режиссёров, сценографов. Организаторы премии и церемонии — Приморское региональное отделение Союза театральных деятелей при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края — традиционно выбрали для её проведения зал академического театра имени Горького, где собрались не только представители всех семи театров региона, но и обычные зрители.