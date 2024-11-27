Андрей Северилов: Меценатство способствует повышению конкурентоспособности РФ

В ходе сессии президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов заявил, что представители бизнес-сообщества обязаны оказывать поддержку населению в регионах присутствия. При этом их деятельность не должна ограничиваться только одной областью — предоставлять поддержку следует сферам культуры и спорта, ветеранским и другим движениям. Если человек много лет трудится на одном предприятии, он имеет право рассчитывать не только на пенсионные фонды и государственную поддержку, но и на саму компанию, в которой он работал всю жизнь. «Мы говорим о том, что должны быть наверняка введены какие-то стандарты для этой деятельности в компаниях, она должна иметь место не только для крупных корпораций, но и для среднего, мелкого бизнеса. Каждый может вносить свою лепту. Необязательно фондировать крупные федеральные музейные институции — можно поддерживать маленький музей, выставочный зал, шахматные секции детские. Выбор огромный», — пояснил эксперт. Об этом информируют Новые Известия.