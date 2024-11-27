Андрей Северилов: Меценатство способствует повышению конкурентоспособности РФ

Posted 27 ноября, 15:40
Published 27 ноября, 15:40
Modified 27 ноября, 15:40
Updated 27 ноября, 15:40
По словам президента РСПП Александра Шохина, меценатская и благотворительная деятельность давно стали традицией среди представителей российского бизнеса. При этом социально ответственное поведение предпринимательского сообщества является очень важным.
В ходе сессии президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов заявил, что представители бизнес-сообщества обязаны оказывать поддержку населению в регионах присутствия. При этом их деятельность не должна ограничиваться только одной областью — предоставлять поддержку следует сферам культуры и спорта, ветеранским и другим движениям. Если человек много лет трудится на одном предприятии, он имеет право рассчитывать не только на пенсионные фонды и государственную поддержку, но и на саму компанию, в которой он работал всю жизнь. «Мы говорим о том, что должны быть наверняка введены какие-то стандарты для этой деятельности в компаниях, она должна иметь место не только для крупных корпораций, но и для среднего, мелкого бизнеса. Каждый может вносить свою лепту. Необязательно фондировать крупные федеральные музейные институции — можно поддерживать маленький музей, выставочный зал, шахматные секции детские. Выбор огромный», — пояснил эксперт. Об этом информируют Новые Известия.
Во время сессии обсуждались и примеры меценатства в российской истории, в частности деятельность Сергея Дягилева, Саввы Мамонтова и Ивана Морозова. Эти исторические личности осознавали ту важную роль, которую корпоративная культура играет в развитии общества. Эти люди могут стать примером для современных компаний, которые должны помогать не только крупным музеям, но и оказывать поддержку небольшим местным культурным инициативам, — к такому выводку пришли участники обсуждения.
Согласно заявлению гендиректора Государственного Русского музея Аллы Маниловой, сотрудничество музеев с бизнесом и меценатами является важным звеном в процессе популяризации культурного наследия. Она напомнила, что музеи нуждаются в поддержке предпринимательского сообщества в выполнении миссии по презентации и популяризации наследия, невзирая на наличие государственного субсидирования.