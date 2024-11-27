Антон Волошко: Педагоги не будут возвращать «подъемные» при смене места работы

Напомним, что согласно краевому законодательству для специалиста в возрасте до 35 лет, трудоустроившегося в образовательную организацию, установлена единовременная денежная выплата в размере от 250 до 440 тысяч рублей в зависимости от уровня образования и места работы. Обязанность молодого педагога — отработать в образовательной организации три года. В случае расторжения трудового договора, работник должен вернуть часть денежной выплаты за неотработанный период, даже если молодой специалист переходит на работу в другую школу или детский сад. Такая ситуация стала причиной многочисленных обращений в профсоюзную организацию и к депутатам. Как отметил председатель Федерации профсоюзов Приморья Дмитрий Кравченко, действующий порядок возврата денежных средств представляет определенную трудность для молодежи.



