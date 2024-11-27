Антон Волошко: Педагоги не будут возвращать «подъемные» при смене места работы

Posted 27 ноября, 03:31
Published 27 ноября, 03:31
Modified 27 ноября, 03:33
Updated 27 ноября, 03:33
Законопроект, внесенный главой региона, предусматривает для молодых педагогических работников возможность не возвращать в краевой бюджет единовременную денежную выплату в случае перехода на работу в другую образовательную организацию. При этом на новом рабочем месте молодой специалист должен быть трудоустроен в должности педагогического работника не менее, чем на одну ставку.
«Молодые педагоги в Приморском крае пользуются преференциями в виде так называемых „подъёмных“. Это люди, которые приезжают к нам, которые идут работать в образование в труднодоступных местностях. До сих пор при смене места работы человек должен был вернуть часть выделенных ему средств, но это несправедливо. Поэтому мы скорректировали требования при предоставлении этой меры поддержки для тех специалистов, которые меняют место работы, но при этом остаются в отрасли», — отметил спикер краевого парламента Антон Волошко.
Напомним, что согласно краевому законодательству для специалиста в возрасте до 35 лет, трудоустроившегося в образовательную организацию, установлена единовременная денежная выплата в размере от 250 до 440 тысяч рублей в зависимости от уровня образования и места работы. Обязанность молодого педагога — отработать в образовательной организации три года. В случае расторжения трудового договора, работник должен вернуть часть денежной выплаты за неотработанный период, даже если молодой специалист переходит на работу в другую школу или детский сад. Такая ситуация стала причиной многочисленных обращений в профсоюзную организацию и к депутатам. Как отметил председатель Федерации профсоюзов Приморья Дмитрий Кравченко, действующий порядок возврата денежных средств представляет определенную трудность для молодежи.