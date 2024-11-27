Аварийное отключение электричества произошло в 17 населенных пунктах Приморья

Posted 27 ноября, 01:17
Published 27 ноября, 01:17
Modified 27 ноября, 01:19
Updated 27 ноября, 01:19
В 17 населенных пунктах Чугуевского района произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку данного инцидента.
«Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
По предварительным расчетам, восстановление подачи электричества займет еще несколько часов. Ведомство взяла на контроль ремонт на сетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае активно ведутся работы по восстановлению энергоснабжения после циклона.