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Posted 27 ноября, 01:17

Published 27 ноября, 01:17

Modified 27 ноября, 01:19

Updated 27 ноября, 01:19

Аварийное отключение электричества произошло в 17 населенных пунктах Приморья

Аварийное отключение электричества произошло в 17 населенных пунктах Приморья

27 ноября 2024, 01:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Электричество
Значительная часть Чугуевского района осталась без света после интенсивных осадков. Теперь энергетики работают под пристальным взором прокуратуры Приморского края.

В 17 населенных пунктах Чугуевского района произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку данного инцидента.

«Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительным расчетам, восстановление подачи электричества займет еще несколько часов. Ведомство взяла на контроль ремонт на сетях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае активно ведутся работы по восстановлению энергоснабжения после циклона.

В Приморском крае ведутся активные работы по восстановлению энергоснабжения
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