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Posted 27 ноября, 07:02

Published 27 ноября, 07:02

Modified 27 ноября, 07:04

Updated 27 ноября, 07:04

Автомобиль на аварийках стоит посреди дороги в центре Владивостока

Белая «брошенка» разозлила автомобилистов во Владивостоке — видео

27 ноября 2024, 07:02
Фото: vostokmedia.com.

Автомобиль на аварийках стоит посреди дороги в центре Владивостока

Сюжет
Автомобиль
В центре Владивостока слегка осложнено движение из-за внезапной и загадочной «поломки» легковушки. Автомобилисты, мягко говоря, раздосадованы данным происшествием.

Одинокий Toyota Prius стоит в центре дальневосточной столицы посреди дороги. Легковушка встала на аварийках на подъеме к фуникулеру. Конечно, водитель уведомил участников движения, что поставил «колом» улицу не просто так. Однако аварийные сигналы никак не облегчили судьбу «заложников» столпотворения.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иногда возмутительная парковка расстраивает жителей Владивостока. В спальных районах транспорт нередко провоцирует немало проблем для жильцов многоэтажек.

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