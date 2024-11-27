Белая «брошенка» разозлила автомобилистов во Владивостоке — видео

Одинокий Toyota Prius стоит в центре дальневосточной столицы посреди дороги. Легковушка встала на аварийках на подъеме к фуникулеру. Конечно, водитель уведомил участников движения, что поставил «колом» улицу не просто так. Однако аварийные сигналы никак не облегчили судьбу «заложников» столпотворения.