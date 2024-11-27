Белая «брошенка» разозлила автомобилистов во Владивостоке — видео

Posted 27 ноября, 07:02
Published 27 ноября, 07:02
Modified 27 ноября, 07:04
Updated 27 ноября, 07:04
Одинокий Toyota Prius стоит в центре дальневосточной столицы посреди дороги. Легковушка встала на аварийках на подъеме к фуникулеру. Конечно, водитель уведомил участников движения, что поставил «колом» улицу не просто так. Однако аварийные сигналы никак не облегчили судьбу «заложников» столпотворения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иногда возмутительная парковка расстраивает жителей Владивостока. В спальных районах транспорт нередко провоцирует немало проблем для жильцов многоэтажек.