Бодрящий холодок на смену дождю: погода в Приморье ушла в минус

Днём в Приморье ждать оттепели не следует. По краю — осадки, сильный западный ветер. Температура воздуха -5…+6°C.



Владивостокцы и сами видели, как постепенно штормовой вечером ветер в течение ночи стихал, стих и дождь, местами прошёл слабый снег. Днём в городе практически без осадков, ветрено — но западный ветер уже не штормовой, плюсовых температур днём не ожидается — 0…-2°C.