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Posted 26 ноября, 23:32

Published 26 ноября, 23:32

Modified 26 ноября, 23:34

Updated 26 ноября, 23:34

В Приморском крае установилась прохладная, ясная погода с минусовой температурой

Бодрящий холодок на смену дождю: погода в Приморье ушла в минус

26 ноября 2024, 23:32
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае установилась прохладная, ясная погода с минусовой температурой

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Погода
Тёплые куртки, тёплые шапки, шарфы и перчатки — не забывать обо всем этом настоятельно советует жителям Приморского края погода. Дело к зиме и ждать оттепели смысла нет.

По сообщениям Примгидромета, сегодня Приморский край покидает циклон, принесший вчера в регион дожди, дожди со снегом и снег как таковой — разным районам досталось разное. Ночью осадки — местами сильные — сохранялись почти по всему краю, равно как и сильный ветер.

Днём в Приморье ждать оттепели не следует. По краю — осадки, сильный западный ветер. Температура воздуха -5…+6°C.

Владивостокцы и сами видели, как постепенно штормовой вечером ветер в течение ночи стихал, стих и дождь, местами прошёл слабый снег. Днём в городе практически без осадков, ветрено — но западный ветер уже не штормовой, плюсовых температур днём не ожидается — 0…-2°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как справлялся край с осадками.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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