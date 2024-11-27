Бодрящий холодок на смену дождю: погода в Приморье ушла в минус

Posted 26 ноября, 23:32
Published 26 ноября, 23:32
Modified 26 ноября, 23:34
Updated 26 ноября, 23:34
По сообщениям Примгидромета, сегодня Приморский край покидает циклон, принесший вчера в регион дожди, дожди со снегом и снег как таковой — разным районам досталось разное. Ночью осадки — местами сильные — сохранялись почти по всему краю, равно как и сильный ветер.
Днём в Приморье ждать оттепели не следует. По краю — осадки, сильный западный ветер. Температура воздуха -5…+6°C.
Владивостокцы и сами видели, как постепенно штормовой вечером ветер в течение ночи стихал, стих и дождь, местами прошёл слабый снег. Днём в городе практически без осадков, ветрено — но западный ветер уже не штормовой, плюсовых температур днём не ожидается — 0…-2°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как справлялся край с осадками.