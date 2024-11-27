Демешин устроил разнос чиновником за «заброшенные объекты» в Хабаровске

Posted 27 ноября, 07:40
Published 27 ноября, 07:40
Modified 27 ноября, 07:42
Updated 27 ноября, 07:42
В первую очередь глава региона побывал на городской набережной. Он на месте обсудил с профильными министрами ход реализации проекта объединённой набережной.
В настоящее время завершаются работы IV этапа благоустройства набережной на территории Яхт-клуба. Реконструкция участка ведётся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Работы идут по графику, техническая готовность составляет объекта составляет 86 процентов. Сдать его планируют до конца текущего года.
Дмитрий Демешин поставил задачу сделать нижнюю часть набережной более интересной и функциональной — по мнению губернатора, она должна представлять собой не просто сооружение из голых плит, каковым она является в настоящее время, а благоустроенную территорию.
— Это могут быть теннисные столы, которые при подтоплении можно быстро убрать, можно здесь развернуть волейбольную площадку или оборудовать скейт-парк. Задача минспорту — продумать, как наполнить содержанием широкую нижнюю площадь, чтобы уже весной нашей молодежи здесь было интересно, — подчеркнул губернатор.
На V–VII этапах набережную продлят от речного вокзала до ТЦ «Броско Молл». Проектная документация по V этапу уже прошла госэкспертизу.
Проект подразумевает не только создание объединённой набережной и благоустройство бухты, но и размещение жилой и деловой застройки, строительство пешеходного моста между объединенной набережной и дамбой в Индустриальном районе Хабаровска. Результатом проекта должна стать самая протяжённая набережная на Дальнем Востоке.
Глава регионального минстроя Алексей Дубов рассказал, что строительство моста входит в VII этап реконструкции объекта. Проектировщики уже разработали три варианта мостового сооружения, сейчас они находятся на рассмотрении у профильных министерств. Руководитель профильного ведомства подчеркнул, что при проектировании моста обязательно должны быть предусмотрены подъемники для маломобильных граждан.
Следующий объект, который посетили губернатор и члены правительства — досуговый центр на улице Шевченко. В настоящее время здесь завершаются строительно-монтажные работы. В помещениях, остающихся в краевой собственности, ведется отделка и монтаж внутреннего оборудования.
— Хороший объект получается, красивый. А главное — нужный людям! — сказал Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул: он рассчитывает на то, что подрядная организация выполнит взятые на себя обязательства и сдаст объект в декабре текущего года.
— Досуговый центр был предметом анализа нашего населения. Мы оцениваем его именно с позиции жителей Хабаровского края. А они хотят там видеть креативные индустрии, не торговлю, а новые идеи нашей молодежи. Постараемся наполнить досуговый центр содержанием, и уже к весне раздать помещения тем, кто у нас заинтересован в креативном развитии, в том, чтобы наш город стал интереснее, — отметил губернатор.
Завершающей точкой маршрута стала стройплощадка гостиничного комплекса на улице Советской. На этом объекте работы сейчас не ведутся, участок официально законсервирован — инвестор согласовывает доработанный проект. Дмитрий Демешин подчеркнул, что необходимо быстрее заходить в стройку.
— Полное убожество в самом центре города! Надо его запускать в хозяйственный оборот и озадачивать инвестора социальными обязательствами, — заявил губернатор.
Как рассказал министр имущества края Никита Матвеев, застройщик выразил готовность построить спортивный объект в одном из районов города.
Дмитрий Демешин также обратил внимание на здание спортивно-стрелкового комплекса, которое сейчас признано аварийным. Он поставил профильным ведомствам задачу представить решения по восстановлению объекта и «зашить» его во флагманские проекты развития края. Подключиться к решению задаче он попросил депутатов.
— Надо восстановить этот объект, сделать все возможное для того, чтобы запустить стрелковый комплекс в работу, а его функциональное назначение оставить прежним, — подчеркнул губернатор.