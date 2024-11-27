Демешин взял на личный контроль развитие горнодобывающей отрасли в Хабаровском крае

Важный вопрос для отрасли — развитие минерально-сырьевой базы. Работы по геологическому изучению недр в регионе сейчас на уровне 60 процентов, к 2030 году их необходимо довести до 70 процентов. Дмитрий Демешин напомнил членам правительства, что, как заявил Президент на ВЭФ-2024, каждый рубль государственных средств, вложенных в геологоразведку, привлечет 10 рублей частных инвестиций. На мероприятия федерального проекта «Геология. Возрождение легенды» в 2025 году планируется направить не менее 41 миллиарда рублей. Глава Хабаровского края поставил региональному минприроды задачу максимально использовать возможности этой программы. Также необходимо вовлекать в разведку и освоение перспективных месторождений компании, которые уже работают на территории края и имеют необходимые мощности.