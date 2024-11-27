Демешин взял на личный контроль развитие горнодобывающей отрасли в Хабаровском крае

Posted 27 ноября, 04:44
Published 27 ноября, 04:44
Modified 27 ноября, 06:55
Updated 27 ноября, 06:55
Как отметил глава региона, несмотря на то что горнорудная промышленность является ключевой для экономики Хабаровского края, а её развитие носит прорывной характер, в отрасли остаётся ряд нерешенных вопросов. Это в том числе вопросы, касающихся «спящих» лицензий и выполнения обязательств горнодобывающих и перерабатывающих предприятий.
— Нам надо пересмотреть все наши «спящие» лицензии. Нам надо заставить выполнять свои обязательства все наши горнодобывающие, перерабатывающие предприятия для того, чтобы они смогли реализовать все то, что они брали на себя. Нам здесь надо помогать главам муниципальных образований, чтобы районы получали налоги с каждого предприятия, — заявил Дмитрий Демешин.
Губернатор также сделал акцент на необходимости сохранения окружающей среды и недопустимости проведения геологоразведочных работ без должной рекреации. Развитие отрасли не должно идти в ущерб экологии и рациональному природопользованию.
Министр природных ресурсов края Александр Леонтьев доложил, что в 2024 году производственная деятельность осуществлялась в плановом режиме. Добычу вело 47 предприятий, из них 43 занимаются добычей драгоценных металлов, а четыре — цветных. По состоянию на 1 ноября в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, в частности, наблюдается рост добычи золота (100,5%), меди в концентрате (прирост в 3,5 раза).
— Налоговые доходы составили 18,6 миллиарда рублей с приростом на 81,4 процента к прошлому году. Доля отрасли в поступлении налогов в консолидированный бюджет края за 10 месяцев текущего года — 14,3 процента, — отметил Александр Леонтьев.
Сейчас в Хабаровском крае реализуются восемь крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли на сумму более 450 миллиардов рублей. Около 320 миллиардов рублей уже инвестировано.
Важный вопрос для отрасли — развитие минерально-сырьевой базы. Работы по геологическому изучению недр в регионе сейчас на уровне 60 процентов, к 2030 году их необходимо довести до 70 процентов. Дмитрий Демешин напомнил членам правительства, что, как заявил Президент на ВЭФ-2024, каждый рубль государственных средств, вложенных в геологоразведку, привлечет 10 рублей частных инвестиций. На мероприятия федерального проекта «Геология. Возрождение легенды» в 2025 году планируется направить не менее 41 миллиарда рублей. Глава Хабаровского края поставил региональному минприроды задачу максимально использовать возможности этой программы. Также необходимо вовлекать в разведку и освоение перспективных месторождений компании, которые уже работают на территории края и имеют необходимые мощности.
— Нам нужны разведывательные мероприятия в месторождениях, где можно действительно поставить предприятия, но где есть логистика — либо есть железные дороги, либо есть автомобильные дороги, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В частности, перспективным является Мильканское железорудное месторождение в Тугуро-Чумиканском районе. Его освоение могло бы дать старт образованию крупнейшего горно-обогатительного комбината с выходом на Азиатские регионы. Дмитрий Демешин назначил министра природных ресурсов ответственным за сопровождение проектов по Мильканскому месторождению и золоторудному месторождению Чульбаткан.
Проблемный вопрос для горнодобывающей отрасли края — нехватка квалифицированных кадров. Только по системообразующим предприятиям недоукомплектованность штата составляет 1854 человека. По мнению Дмитрия Демешина, профильное министерство совместно с краевым минобрнауки проводят недостаточную работу по обеспечению отрасли кадрами. Глава региона дал необходимые поручения по данному вопросу.
Глава региона также поставил членам правительства задачи, касающиеся разработки и освоению месторождений общераспространенных полезных ископаемых, которые позволят обеспечить в необходимом объеме минеральным сырьем дорожную отрасль, производство стройматериалов, строительство гидротехнических сооружений, металлургическое производство и другие сферы. С учетом развития строительной отрасли и дорожного хозяйства, планов по реализации масштабных проектов, таких как развитие острова «Большой Уссурийский» и строительство порта Эльга, потребность в общераспространенных полезных ископаемых в Хабаровском крае будет расти.
Напомним, Дмитрий Демешин провёл бизнес-завтрак с представителями горнодобывающей и лесообрабатывающей промышленности, в ходе которого обозначил приоритеты развития отраслей. В частности, речь шла про развитие переработки, которая должна заменить экспорт необработанного сырья. Также глава региона подчеркнул, что при трудоустройстве на предприятия безусловный приоритет должны иметь жители региона.