Дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату — Антон Волошко

Posted 27 ноября, 03:37
Published 27 ноября, 03:37
Modified 27 ноября, 03:39
Updated 27 ноября, 03:39
Новая редакция статьи 1 действующего закона предусматривает для детей погибших (умерших) Героев Приморья — ежемесячную денежную выплату в размере 30 тысяч рублей. Дополнительная мера социальной поддержки действует с 1 октября 2024 года до достижения ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он учится очно, а также на период установления инвалидности детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
«Дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату. Это крайне важное решение, в актуальности которого, уверен, ни у кого нет сомнений», — подчеркнул Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко.
Порядок предоставления меры социальной поддержки, устанавливаются Правительством Приморского края. В настоящее время в Приморском крае проживают 5 семей участников спецоперации, посмертно награжденных знаком «Герой Приморья», в которых воспитываются 6 детей.
В бюджете Приморского края на 2024 год на предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, предусмотрено 76,6 млн рублей. В проекте бюджета Приморского края на 2025–2027 годы на предоставление ежемесячных выплат предусмотрено 104 млн рублей ежегодно.