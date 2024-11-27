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Posted 27 ноября, 03:37

Published 27 ноября, 03:37

Modified 27 ноября, 03:39

Updated 27 ноября, 03:39

Дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату — Антон Волошко

Дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату — Антон Волошко

27 ноября 2024, 03:37
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Парламент
По предложению главы региона приморские законодатели внесли изменения в краевой закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края».

Новая редакция статьи 1 действующего закона предусматривает для детей погибших (умерших) Героев Приморья — ежемесячную денежную выплату в размере 30 тысяч рублей. Дополнительная мера социальной поддержки действует с 1 октября 2024 года до достижения ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он учится очно, а также на период установления инвалидности детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.

«Дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату. Это крайне важное решение, в актуальности которого, уверен, ни у кого нет сомнений», — подчеркнул Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко.

Порядок предоставления меры социальной поддержки, устанавливаются Правительством Приморского края. В настоящее время в Приморском крае проживают 5 семей участников спецоперации, посмертно награжденных знаком «Герой Приморья», в которых воспитываются 6 детей.

В бюджете Приморского края на 2024 год на предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, предусмотрено 76,6 млн рублей. В проекте бюджета Приморского края на 2025–2027 годы на предоставление ежемесячных выплат предусмотрено 104 млн рублей ежегодно.

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