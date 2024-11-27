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Posted 27 ноября, 09:30

Published 27 ноября, 09:30

Modified 27 ноября, 09:32

Updated 27 ноября, 09:32

О погоде на завтра рассказали синоптики Приморского края

До -15°C и снег: жителей многих районов погода в Приморье завтра не порадует

27 ноября 2024, 09:30
Фото: 1MI.

О погоде на завтра рассказали синоптики Приморского края

Сюжет
Погода
Погоду в Приморье будет определять поле пониженного давления. Ночью похолодает до -15°C, местами пройдет снег.

28 ноября в Приморье ожидается влияние поля пониженного атмосферного давления. Ночью местами возможен небольшой, а на севере — умеренный снег. Ветер будет дуть с запада и северо-запада, умеренной силы. Температура воздуха ночью колеблется от -4 до -15°C, а днем — от -1 до -7°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, к вечеру усилится. Температура ночью составит -6…-8°C, днем — -2…-4°C.

В Уссурийске также переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью будет в пределах -10…-12°C, а днем — -2…-4°C.

В Находке сохраняется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью составит -6…-8°C, днем — -1…-3°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о похолодании в Приморском крае.

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