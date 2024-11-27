До -15°C и снег: жителей многих районов погода в Приморье завтра не порадует

Posted 27 ноября, 09:30
Published 27 ноября, 09:30
Modified 27 ноября, 09:32
Updated 27 ноября, 09:32
28 ноября в Приморье ожидается влияние поля пониженного атмосферного давления. Ночью местами возможен небольшой, а на севере — умеренный снег. Ветер будет дуть с запада и северо-запада, умеренной силы. Температура воздуха ночью колеблется от -4 до -15°C, а днем — от -1 до -7°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, к вечеру усилится. Температура ночью составит -6…-8°C, днем — -2…-4°C.
В Уссурийске также переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью будет в пределах -10…-12°C, а днем — -2…-4°C.
В Находке сохраняется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью составит -6…-8°C, днем — -1…-3°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о похолодании в Приморском крае.