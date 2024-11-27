До -15°C и снег: жителей многих районов погода в Приморье завтра не порадует

28 ноября в Приморье ожидается влияние поля пониженного атмосферного давления. Ночью местами возможен небольшой, а на севере — умеренный снег. Ветер будет дуть с запада и северо-запада, умеренной силы. Температура воздуха ночью колеблется от -4 до -15°C, а днем — от -1 до -7°C.