Дороги станут безопаснее для всех: тактильную плитку меняют во Владивостоке

Posted 27 ноября, 06:22
Published 27 ноября, 06:22
Modified 27 ноября, 06:24
Updated 27 ноября, 06:24
27 ноября на Хабаровской во Владивостоке стартовали работы по замене пришедшей в негодность тактильной плитки, сообщили в мэрии. Специалисты подрядной организации устанавливают новые указатели в местах пересечения с проезжей частью и препятствиями, что значительно облегчит передвижение слабовидящих граждан.
«На днях завершили замену плитку на Адмирала Кузнецова и Спиридонова. Сейчас эти работы проводим на Хабаровской. В планах также заменить плитку на отдельных участках улицы Прапорщика Комарова, Русской и некоторых других участках», — сообщили в городском управлении дорог.
В этом году планируется заменить около 3 000 тактильных указателей. В прошлом году удалось заменить почти 1 700 указателей на нескольких участках улицы Светланской. Необходимость замены плитки связана как с естественным износом, так и с качеством ранее установленных материалов. Указатели, пришедшие в негодность, заменяют в рамках гарантийных обязательств.
Работы по установке новых тактильных указателей проводятся не только на Хабаровской, но и на других участках, включая улицы Прапорщика Комарова и Русскую. Их замена позволит сделать город более доступным для слабовидящих граждан.
Специалисты управления дорог также добавили, что в 2022 году требования к качеству тактильных указателей ужесточили. Теперь при ремонте и замене используются более прочные и долговечные материалы.
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