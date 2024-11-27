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Posted 27 ноября, 06:22

Published 27 ноября, 06:22

Modified 27 ноября, 06:24

Updated 27 ноября, 06:24

Тактильные указатели обновляют на Хабаровской во Владивостоке

Дороги станут безопаснее для всех: тактильную плитку меняют во Владивостоке

27 ноября 2024, 06:22
Фото: 1MI.

Тактильные указатели обновляют на Хабаровской во Владивостоке

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Наш Город
На улице Хабаровской во Владивостоке началась замена тактильной плитки для слабовидящих. Установленные указатели обеспечат более безопасное и удобное передвижение по городу.

27 ноября на Хабаровской во Владивостоке стартовали работы по замене пришедшей в негодность тактильной плитки, сообщили в мэрии. Специалисты подрядной организации устанавливают новые указатели в местах пересечения с проезжей частью и препятствиями, что значительно облегчит передвижение слабовидящих граждан.

«На днях завершили замену плитку на Адмирала Кузнецова и Спиридонова. Сейчас эти работы проводим на Хабаровской. В планах также заменить плитку на отдельных участках улицы Прапорщика Комарова, Русской и некоторых других участках», — сообщили в городском управлении дорог.

В этом году планируется заменить около 3 000 тактильных указателей. В прошлом году удалось заменить почти 1 700 указателей на нескольких участках улицы Светланской. Необходимость замены плитки связана как с естественным износом, так и с качеством ранее установленных материалов. Указатели, пришедшие в негодность, заменяют в рамках гарантийных обязательств.

Работы по установке новых тактильных указателей проводятся не только на Хабаровской, но и на других участках, включая улицы Прапорщика Комарова и Русскую. Их замена позволит сделать город более доступным для слабовидящих граждан.

Специалисты управления дорог также добавили, что в 2022 году требования к качеству тактильных указателей ужесточили. Теперь при ремонте и замене используются более прочные и долговечные материалы.

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