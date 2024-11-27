Дороги станут безопаснее для всех: тактильную плитку меняют во Владивостоке

В этом году планируется заменить около 3 000 тактильных указателей. В прошлом году удалось заменить почти 1 700 указателей на нескольких участках улицы Светланской. Необходимость замены плитки связана как с естественным износом, так и с качеством ранее установленных материалов. Указатели, пришедшие в негодность, заменяют в рамках гарантийных обязательств.