Два дизайнера из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Дизайн-марафон»

Отметим, что проект «Дизайн-марафон» создан для всех, кто хочет обучиться базовым навыкам дизайна, а также для начинающих и действующих графических специалистов, желающих проявить свой талант в преобразовании общественной среды. Он призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры. Больше информации и новостей о проекте можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта.