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Posted 27 ноября, 07:55

Published 27 ноября, 07:55

Modified 27 ноября, 07:57

Updated 27 ноября, 07:57

Два дизайнера из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Дизайн-марафон»

Два дизайнера из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Дизайн-марафон»

27 ноября 2024, 07:55
Фото: Правительство Хабаровского края.
Подведены итоги отборочного этапа профессионального конкурса проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Программа реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В число финалистов конкурса вошли 65 участников, среди них — два представителя из Хабаровского края.

Как рассказали в министерстве образования и науки края, финал проекта «Дизайн-марафон» пройдет с 3 по 5 декабря на базе образовательного центра Мастерская управления «Сенеж» в Московской области. Финалистам предстоит трехдневное погружение в тематику преобразования общественной среды и разработки дизайн-решений для государства.

Участников ждет уникальная лекционная программа и работа под руководством экспертов проекта по разбору реальных кейсов, предложенных потенциальными заказчиками из регионов-партнеров. В ходе очной защиты в заключительный день финалисты смогут представить собственные решения экспертному жюри и почетным гостям мероприятия.

От Хабаровского края приглашение в финал получили две конкурсантки. Студентка Хабаровского промышленно-экономического техникума Валерия Ткаченко подготовила проект интерьерной зоны комфортного ожидания для посетителей администрации города. А Фаина Казанкова из технопарка в сфере высоких технологий представила проект сайта краевой федерации самбо.

Созданные финалистами проекты будут рассмотрены представителями регионов-заказчиков, а также добавлены в открытую базу верифицированных дизайн-решений. Оценивать работы будут известные дизайнеры, основатели образовательных дизайн-проектов, руководители российских дизайн-студий и агентств.

Победители профессионального конкурса смогут реализовать разработку своего кейса, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж», а также получить содействие в трудоустройстве и рекламно-информационную поддержку от организаторов проекта.

Отметим, что проект «Дизайн-марафон» создан для всех, кто хочет обучиться базовым навыкам дизайна, а также для начинающих и действующих графических специалистов, желающих проявить свой талант в преобразовании общественной среды. Он призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры. Больше информации и новостей о проекте можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта.

#Хабаровский край
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