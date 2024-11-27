Два дизайнера из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Дизайн-марафон»

Posted 27 ноября, 07:55
Published 27 ноября, 07:55
Modified 27 ноября, 07:57
Updated 27 ноября, 07:57
В число финалистов конкурса вошли 65 участников, среди них — два представителя из Хабаровского края.
Как рассказали в министерстве образования и науки края, финал проекта «Дизайн-марафон» пройдет с 3 по 5 декабря на базе образовательного центра Мастерская управления «Сенеж» в Московской области. Финалистам предстоит трехдневное погружение в тематику преобразования общественной среды и разработки дизайн-решений для государства.
Участников ждет уникальная лекционная программа и работа под руководством экспертов проекта по разбору реальных кейсов, предложенных потенциальными заказчиками из регионов-партнеров. В ходе очной защиты в заключительный день финалисты смогут представить собственные решения экспертному жюри и почетным гостям мероприятия.
От Хабаровского края приглашение в финал получили две конкурсантки. Студентка Хабаровского промышленно-экономического техникума Валерия Ткаченко подготовила проект интерьерной зоны комфортного ожидания для посетителей администрации города. А Фаина Казанкова из технопарка в сфере высоких технологий представила проект сайта краевой федерации самбо.
Созданные финалистами проекты будут рассмотрены представителями регионов-заказчиков, а также добавлены в открытую базу верифицированных дизайн-решений. Оценивать работы будут известные дизайнеры, основатели образовательных дизайн-проектов, руководители российских дизайн-студий и агентств.
Победители профессионального конкурса смогут реализовать разработку своего кейса, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж», а также получить содействие в трудоустройстве и рекламно-информационную поддержку от организаторов проекта.
Отметим, что проект «Дизайн-марафон» создан для всех, кто хочет обучиться базовым навыкам дизайна, а также для начинающих и действующих графических специалистов, желающих проявить свой талант в преобразовании общественной среды. Он призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры. Больше информации и новостей о проекте можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта.