Фейки в прямом эфире: журналисты исказили слова мэра Артёма

Posted 27 ноября, 06:29
Published 27 ноября, 06:29
Modified 27 ноября, 06:31
Updated 27 ноября, 06:31
Однако журналистам «Восток-Медиа» удалось раздобыть оригинал аудиозаписи встречи главы Артема с жителями Кневичей. На встрече Квон действительно упомянул о пробках как о проблеме которая сопровождает все города, в том числе и активно развивающийся Артём. Вот только его совет сводился к планированию времени и выезду из дома заранее. И рекомендацию жителям мэр подкрепил личным примером.
«Да (пробки), это издержки цивилизации. К этому нужно быть терпимее — выбирать режим, раньше выезжать. Без этого мы не обойдёмся до того момента пока люди не придумают альтернативные механизмы передвижения. Я правда, хожу пешком от места, где я живу до работы. Выхожу раньше, занимает 55 минут. Если кто-то где-то опаздывает нужно планировать. На совещание я на электричке ехал в том году, когда был перекопан путепровод», — отметил Вячеслав Квон.
Таким образом, мэр делился своим опытом, а не призывал людей отказываться от транспорта. Кроме того, в беседе с жителями вообще не стоял вопрос об общественном транспорте, что делает «фейк» еще более наглядным. Первоисточником искаженной цитаты стало одно из официальных СМИ, которое ссылалось на местного блогера. После этого другие ресурсы подхватили эту информацию, не удосужившись проверить факты. В результате новость к утру уже достигла разных медиа-ресурсов, где цитата Квона приводилась в совершенно ином виде и контексте:
«Ходите пешком. Я вот хожу. Выезжайте пораньше из дома. Выбирайте альтернативные… Ммм… Вон уже квадрокоптеры летают. Я вообще шесть километров пешком на работу хожу: 55 минут, и все».
От оригинала она очевидно сильно далека. Примечательно, что запись ответа на этот вопрос занимает более пяти минут, однако журналисты сознательно, а возможно и бессознательно «вынули» из нее более четырех минут, заменив их фразой «Ммм». «Ммм», кстати, Вячеслав Квон тоже не говорил.
Напомним, Вячеслав Квон регулярно проводит встречи с горожанами, обсуждая насущные проблемы и планы развития, в числе которорых была и эта встреча с жителями района Кневичи. Работа в городе постоянно кипит — например, в микрорайоне Двойка по просьбам жителей уже решены вопросы теплоснабжения, обновлены улицы и системы водоотведения. В Угловом завершаются ремонтные работы во дворах, а в школе №35 благоустроена территория, с планами реконструкции стадиона и хоккейной площадки.
На 2025 год запланирован капитальный ремонт дороги от переулка Заводского до поворота на Глобус-2. Подобные инициативы подчеркивают стремление Квона улучшать качество жизни в Артёме.
Стоит отметить, что Вячеслав Квон постоянно презентует Артем на всех уровнях, как город, открытый для молодых специалистов, где они могут жить, развиваться и найти себя. В январе глава Артёмовского городского округа принял участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который прошёл в Москве по поручению президента Владимира Путина. В мероприятии приняли участие более 7,5 тысячи глав муниципалитетов, которые обсудили актуальные вопросы развития местного самоуправления.