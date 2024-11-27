Фейки в прямом эфире: журналисты исказили слова мэра Артёма

Таким образом, мэр делился своим опытом, а не призывал людей отказываться от транспорта. Кроме того, в беседе с жителями вообще не стоял вопрос об общественном транспорте, что делает «фейк» еще более наглядным. Первоисточником искаженной цитаты стало одно из официальных СМИ, которое ссылалось на местного блогера. После этого другие ресурсы подхватили эту информацию, не удосужившись проверить факты. В результате новость к утру уже достигла разных медиа-ресурсов, где цитата Квона приводилась в совершенно ином виде и контексте: