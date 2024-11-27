Голос поколения: Более 450 преподавателей вузов ДФО пройдут обучение в ДВФУ

Posted 27 ноября, 07:31
Published 27 ноября, 07:31
Modified 27 ноября, 07:33
Updated 27 ноября, 07:33
Участники разобьются на команды и обсудят лучшие инструменты и технологии, а также направления развития молодежной политики.
Основная цель проекта — сформировать сообщество преподавателей, которые обладают навыками системного управления в сфере молодежной политики и транслируют традиционные ценности и новые методики в работе с молодежью.
«Педагог — это стратегический капитал государства и архитектор будущего. Используя весь спектр доступных ему профессиональных и личностных инструментов, он способен вдохновить молодежь трудиться на благо страны. Цель программы — научить педагогов пользоваться этими инструментами максимально эффективно, дать им возможность обменяться опытом друг с другом и найти лучшие решения для своей работы», — отметила заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Участие в программе «Голос Поколения. Преподаватели» принимают преподаватели, оказывающие поддержку подразделениям молодежной политики и воспитательной деятельности. Цель программы заключается не только в повышении квалификации педагогов, но и в создании платформы для обмена опытом и идеями между представителями разных учебных заведений.
«Молодежная политика в университете является комплексным процессом, в котором участвуют все структурные подразделения. Преподаватели играют ключевую роль в воспитательной деятельности и являются первыми и основными фигурами, взаимодействующими со студентами. Участие в данной программе представляет собой исключительную возможность для преподавателей приобрести новый опыт в работе со студентами и молодежью. Это также шанс интегрироваться в экосистему молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», — подчеркнул проректор по молодежной политике ДВФУ Александр Кайданович.
Отметим, флагманская образовательная программа «Голос Поколения. Преподаватели» разработана в 2022 году Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).