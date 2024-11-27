Голос поколения: Более 450 преподавателей вузов ДФО пройдут обучение в ДВФУ

Участие в программе «Голос Поколения. Преподаватели» принимают преподаватели, оказывающие поддержку подразделениям молодежной политики и воспитательной деятельности. Цель программы заключается не только в повышении квалификации педагогов, но и в создании платформы для обмена опытом и идеями между представителями разных учебных заведений.