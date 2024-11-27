Картина дня в Приморье: нападение хищника, гололед и выброшенное судно

Posted 27 ноября, 11:06
Published 27 ноября, 11:06
Modified 27 ноября, 11:08
Updated 27 ноября, 11:08
Полицейские рассказали о том, нападал ли тигр в Приморье
В новых медиа появилась информация о том, что юный житель Приморского края пострадал от лап хищника. Однако силовикам, прибывшим на место происшествия, пришлось искать не следы когтистого зверя, а того, кто сеял панику в обществе.
Непогода подарила гололед Приморью
Опасные осадки спровоцировали аварийные отключения света в нескольких муниципалитетах региона. Губернатор края Олег Кожемяко ознакомился с текущей ситуацией по восстановлению подачи электроэнергии на утреннем совещании. На дорогах в некоторых районах с утра образовались наледи.
В Приморском крае произошла авария, в которой пострадал ребенок. К слову, сотрудники прокуратуры установили связь между инцидентом и гололедом.
Судно перевернулось у побережья Приморья
Судно оказалось практически на берегу в Приморье. Очевидцы сообщают, что его вынесло волнами в ночь на среду.
Находкинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с рыболовным судном «Белокорец» в Приморье. Его вынесло к берегу около Каменки.