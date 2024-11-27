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Posted 27 ноября, 11:06

Published 27 ноября, 11:06

Modified 27 ноября, 11:08

Updated 27 ноября, 11:08

Картина дня в Приморье: нападение хищника, гололед и выброшенное судно

Картина дня в Приморье: нападение хищника, гололед и выброшенное судно

27 ноября 2024, 11:06
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Полицейские рассказали о том, нападал ли тигр в Приморье

В новых медиа появилась информация о том, что юный житель Приморского края пострадал от лап хищника. Однако силовикам, прибывшим на место происшествия, пришлось искать не следы когтистого зверя, а того, кто сеял панику в обществе.

Ищут, но не тигра: полиция сделала заявление о нападении хищника в Приморье
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Непогода подарила гололед Приморью

Опасные осадки спровоцировали аварийные отключения света в нескольких муниципалитетах региона. Губернатор края Олег Кожемяко ознакомился с текущей ситуацией по восстановлению подачи электроэнергии на утреннем совещании. На дорогах в некоторых районах с утра образовались наледи.

В Приморском крае произошла авария, в которой пострадал ребенок. К слову, сотрудники прокуратуры установили связь между инцидентом и гололедом.

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Судно перевернулось у побережья Приморья

Судно оказалось практически на берегу в Приморье. Очевидцы сообщают, что его вынесло волнами в ночь на среду.

Находкинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с рыболовным судном «Белокорец» в Приморье. Его вынесло к берегу около Каменки.

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