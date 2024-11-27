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Posted 27 ноября, 06:41

Published 27 ноября, 06:41

Modified 27 ноября, 06:43

Updated 27 ноября, 06:43

Большегруз угодил в кювет после аварии в Приморском крае

Наклонился набок и приуныл: фура слетела в канаву в Приморье — видео

27 ноября 2024, 06:41
Фото: vostokmedia.com.

Большегруз угодил в кювет после аварии в Приморском крае

Сюжет
ДТП
В Приморском крае грузовой автомобиль слетел с дороги после ДТП. Спровоцировал ли гололед данный инцидент? — остается загадкой.

На федеральной трассе между Спасском-Дальним и поселком Кировским случилось дорожной происшествие с участием большегруза. Фура съехала наполовину в канаву и слегка наклонилась набок.

При каких обстоятельствах автомобиль оказался в кювете — неизвестно. О пострадавших тоже пока не сообщается. Судя по видео, гололед мог повлиять на случивийся инцидент.

Видео: dpscontrol_public.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что внедорожник снес ограждение и перевернулся в Приморском крае. Авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением.

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#Новости#Видео#Владивосток#Фура#Гололед#Приморский край#ДТП#Большегруз#Авария#Происшествия
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