Наклонился набок и приуныл: фура слетела в канаву в Приморье — видео

Posted 27 ноября, 06:41
Published 27 ноября, 06:41
Modified 27 ноября, 06:43
Updated 27 ноября, 06:43
На федеральной трассе между Спасском-Дальним и поселком Кировским случилось дорожной происшествие с участием большегруза. Фура съехала наполовину в канаву и слегка наклонилась набок.
При каких обстоятельствах автомобиль оказался в кювете — неизвестно. О пострадавших тоже пока не сообщается. Судя по видео, гололед мог повлиять на случивийся инцидент.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что внедорожник снес ограждение и перевернулся в Приморском крае. Авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением.