Новая подпорная стена появится в историческом центре Владивостока

Posted 27 ноября, 03:06
Published 27 ноября, 03:06
Modified 27 ноября, 03:08
Updated 27 ноября, 03:08
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: возвести стену рядом с домом № 27 на улице Прапорщика Комарова требовалось давно.
Был найден подрядчик — компания «Ярд», которая выполняла аналогичные работы и также возводила другие объекты инфраструктуры, в том числе дорожной, в столице ДФО. Компания уже выполнила часть работ на Прапорщика Комарова, 27 — был произведён демонтаж старой стены, которая была фактически аварийной, начата разработка грунта.
Новая стена, сооружение которой идёт активными темпами, будет высотой примерно пять метров и 35 метров длиной.
— До конца года компании-подрядчику предстоит возвести новую подпорную стену из железобетонных блоков взамен старой и аварийной конструкции. Ход ремонта находится на постоянном контроле специалистов, — сообщили в управлении городской среды администрации Владивостока.
Специалисты компании-подрядчика в данный момент ведут работы по укреплению откоса, затем возведут новую конструкцию и проведут работы по благоустройству этого участка. В ходе ремонта рабочие также выполнят устройство поперечного дренажа и отремонтируют рядом лестницу.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в центре Владивостока появилась подпорная стена из габионов.