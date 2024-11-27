Новая подпорная стена появится в историческом центре Владивостока

Был найден подрядчик — компания «Ярд», которая выполняла аналогичные работы и также возводила другие объекты инфраструктуры, в том числе дорожной, в столице ДФО. Компания уже выполнила часть работ на Прапорщика Комарова, 27 — был произведён демонтаж старой стены, которая была фактически аварийной, начата разработка грунта.