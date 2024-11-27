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Posted 27 ноября, 03:06

Published 27 ноября, 03:06

Modified 27 ноября, 03:08

Updated 27 ноября, 03:08

К строительству новой подпорной стены приступили в центре Владивостока

Новая подпорная стена появится в историческом центре Владивостока

27 ноября 2024, 03:06
Фото: shestakovblog.

К строительству новой подпорной стены приступили в центре Владивостока

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Наш Город
К строительству новой подпорной стены в историческом центре Владивостока — на улице Прапорщика Комарова — приступили рабочие подрядной организации. Работы ведутся под контролем администрации Владивостока.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: возвести стену рядом с домом № 27 на улице Прапорщика Комарова требовалось давно.

Был найден подрядчик — компания «Ярд», которая выполняла аналогичные работы и также возводила другие объекты инфраструктуры, в том числе дорожной, в столице ДФО. Компания уже выполнила часть работ на Прапорщика Комарова, 27 — был произведён демонтаж старой стены, которая была фактически аварийной, начата разработка грунта.

Новая стена, сооружение которой идёт активными темпами, будет высотой примерно пять метров и 35 метров длиной.

— До конца года компании-подрядчику предстоит возвести новую подпорную стену из железобетонных блоков взамен старой и аварийной конструкции. Ход ремонта находится на постоянном контроле специалистов, — сообщили в управлении городской среды администрации Владивостока.

Специалисты компании-подрядчика в данный момент ведут работы по укреплению откоса, затем возведут новую конструкцию и проведут работы по благоустройству этого участка. В ходе ремонта рабочие также выполнят устройство поперечного дренажа и отремонтируют рядом лестницу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в центре Владивостока появилась подпорная стена из габионов.

Еще одна новая подпорная стена появилась во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Подпорная стена
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