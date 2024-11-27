Он — девушка, а ты — ее невеста: запутанная история случилась во Владивостоке

— Если рассматривать «Слугу двух господ» с точки зрения системы Станиславского, — сказал Павел Макаров, — то окажется, что перед нами история ну очень странных людей. Один служит двум хозяевам, у другой убит брат, а она все равно едет за любимым. Остро-социальная драма какая-то получается. А если мы добавим в это игру, посмотрим через оптику театра, если позволим себе говорить стихами (а в спектакле используется канонический стихотворный текст), то, возможно, увидим совсем другой мир.