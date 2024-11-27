Он — девушка, а ты — ее невеста: запутанная история случилась во Владивостоке

Posted 27 ноября, 08:11
Published 27 ноября, 08:11
Modified 27 ноября, 08:13
Updated 27 ноября, 08:13
А изложил всю эту историю в 1749 году знаменитый драматург Карло Гольдони в знаменитой пьесе «Слуга двух господ» (16+). Спектакль Приморского краевого театра молодёжи, поставленный по этому замечательному сочинению, называется так же. Премьера — 30 ноября и 1 декабря.
— Наша постановка «Слуга двух господ» (16+) — это классика, без которой нет и не может быть театра для молодёжи, для юношества, для зрителя в целом, — сказал директор театра молодёжи Игорь Селезнёв. — Я очень рад, что мы взяли её в работу, уверен, что наши старания оценит и зритель.
Для режиссёра спектакля Павла Макарова это — первая комедия в его профессиональной деятельности. К столь любимому многими жанру он обращается впервые.
— И мне было интересно легкий жанр поймать, но не упустить глубины, — рассказал Павел Макаров. — Потому что просто так делать юмор ради юмора, это, наверное, для кого-то какая-то интересная задача, но я в этом никакого вдохновения бы не почувствовал. А вот через комедию открыть какую-то глубину — это интересно.
Поэтому Павел Макаров, рассказывая историю Беатриче, Флориндо и их пронырливого слуги — того самого Труффальдино из Бергамо, — обратился к теме любви и ее всепобеждающей силы. А саму постановку решил в жанре комедии дель арте. Причём за неделю до начала репетиций в театр приезжал актёр электротеатра «Станиславский» Дмитрий Мягкий, который обучался этому жанру у самого Алессио Нардина. Дмитрий проводил с артистами театра молодёжи мастер-классы, в том числе обучал работе с масками, объяснял суть характеров каждого из персонажей комедии дель арте — Панталоне, Арлекина, Капитана и так далее.
— Если рассматривать «Слугу двух господ» с точки зрения системы Станиславского, — сказал Павел Макаров, — то окажется, что перед нами история ну очень странных людей. Один служит двум хозяевам, у другой убит брат, а она все равно едет за любимым. Остро-социальная драма какая-то получается. А если мы добавим в это игру, посмотрим через оптику театра, если позволим себе говорить стихами (а в спектакле используется канонический стихотворный текст), то, возможно, увидим совсем другой мир.
Павел Макаров рассказал, что в спектакле сочетаются, пересекаются и сосуществуют современность и времена Гольдони, что в музыкальном оформлении использовались всем известные шлягеры, а хореограф Дмитрий Сухарев работал с артистами, чтобы поставить не только танцы, но и трюки.
А без трюков — никак! Ведь плут и пройдоха, тот самый слуга двух господ Труффальдино — он по сути Арлекин.
— А это значит — много движения, жестов, ребячества, детской непосредственности, — сказал артист театра молодёжи Сергей Рюмкин. — Погружаться в комедию дель арте нам было очень интересно, непросто, но в том и соль, что мы многому научились и теперь готовы делиться этим со зрителем.
Актриса Дарья Макарова — она же Беатриче, переодевшаяся в мужчину и выдающая себя за брата (который должен жениться), рассказала, что не пыталась копировать мужские черты.
— Но если зритель не сразу догадается, кто есть кто в спектакле, то это хорошо, ведь на этом завязана часть интриги, — улыбается Дарья.
«Слуга двух господ» — яркий, радостный спектакль, в его оформлении художник Петр Окунев обращался к мотивам Венеции, в которой, кстати, действие и происходит.
По задумке создателей, спектакль должен вырвать зрителя из обыденности и подарить ему радость и напомнить о силе высоких чувств.
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