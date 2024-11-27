«Он мой главный герой»: волонтер из Ростова продолжила дело после гибели мужа

Posted 27 ноября, 10:35
Published 27 ноября, 10:35
Modified 27 ноября, 15:21
Updated 27 ноября, 15:21
Эта организация, выросшая из узкого круга друзей и родных, сегодня включает в себя десять активных волонтеров и около 400 подписчиков, многие из которых оказывают регулярную помощь.
Современные вызовы требуют от гражданского общества сплотиться ради общей цели. Такие инициативы, как «Vолонтерский спецнаZ», показывают, что, объединившись, можно преодолеть любые преграды и оставить после себя ростки нового, светлого будущего.
— Мы живем в историческое время, когда каждый должен найти свое место и задать себе вопрос: что я могу сделать для своей страны? Я убеждена, что помощь тыла — это не просто доброе дело, а необходимая часть защиты Родины, — говорит Анастасия Вышлова, руководитель волонтерского объединения.
Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив .
Волонтеры «спецназа» работают по всей стране, но центр их деятельности сосредоточен в Ростове-на-Дону, в руках хрупкой, но непреклонной Анастасии. Ее не пугает огромный пласт работы, который она взвалила на себя, обеспечивая на протяжении двух лет непрерывный сбор гуманитарной помощи с последующей доставкой в приграничные населенные пункты и на передовую. Зачастую бесстрашная девушка с позывным «Гаечка» ездит «за ленточку» даже в одиночку, ведь главное — доставить груз вовремя, порой от этой помощи зависит исход боевой задачи.
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— Мы стараемся максимально закрывать потребности бойцов, и это далеко не только медикаменты, продукты питания и средства личной гигиены, — делится Анастасия. — Среди предметов первой необходимости — маскировочные сети, генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, глушители, бинокли, палатки, противодроновые ружья. Все это и многое другое собирается благодаря усилиям волонтеров, находящихся в разных уголках России, а мы в Ростове комплектуем и передаем ребятам.
Помимо гуманитарной помощи, объединение занимается и другой общественно значимой деятельностью, в том числе проводит новогодние утренники для детей участников СВО и уроки патриотического воспитания в школах Ростовской области.
Инициатива девушки и ее отважной команды не осталась незамеченной, в разное время «Vолонтерский спецнаZ» получал благодарственные письма от окружного казачьего общества Санкт-Петербурга, добровольческого батальона «Балтика», благотворительного фонда «Быть добру» и других общественных организаций. Анастасия подчеркивает, что их главная награда — это именно благодарность бойцов.
— Сложно передать словами, как дороги нам эти весточки с фронта, — со слезами на глазах рассказывает волонтер. — Почти каждый день я получаю сообщения, в которых ребята говорят, как наши забота и поддержка дают им силы идти вперед и выполнять свой долг. Вот одно из последних: «Ваша помощь — это не просто вещи или продукты, это частица вашей души, которую вы передаете нам, благодаря вам мы понимаем, что не одиноки в своей борьбе».
Волонтеры в свою очередь отвечают бойцам самой искренней благодарностью, отправляя на передовую письма: «Вы стали для нас настоящими героями, которые, несмотря на все трудности, продолжают поддерживать нас и наши семьи. Спасибо за самоотверженность, силу и любовь к Родине, за то, что, рискуя жизнью, вы делаете все, чтобы отстоять честь и независимость нашей страны. Мы вас любим и поддерживаем, и будем делать это до конца. Ждем всех вас домой с победой!»
Любовь по законам военного времени
Но главным героем для Анастасии остается ее супруг, погибший в 2023-м в ходе боевых действий. Познакомилась пара осенью 2022 года, когда женщина привезла очередную порцию гуманитарной помощи на пункт сбора. Несколько крепких военных вышли, чтобы принять груз, среди них был снайпер, командир разведроты Александр Ткаченко.
— Это была любовь с первого взгляда, — признается Анастасия. — В тот же день он сказал ребятам, что я буду его женой, и уже на третий день знакомства сделал мне предложение, после чего вновь ушел воевать. Буквально через месяц мы поженились, но не прошло и года, как я получила похоронку.
Супруга, сослуживцы, друзья и близкие вспоминают Александра как человека, каждый день жизни которого был наполнен любовью к своей семье, к Родине и людям, ради которых он сражался. Его смелость, решимость и готовность пожертвовать собой ради защиты страны всегда восхищали Анастасию: «Он ушел на фронт с гордостью и уверенностью в правоте своего дела, и я знала, что он делает это не только ради нас, но и ради всех, кто верит в мир и справедливость. Саша был для меня не просто супругом, он был моим главным героем. Это рана, которая никогда не заживет. Но я знаю, что он не хотел бы, чтобы я сдалась. В память о любимом я продолжаю то, что было ему так важно — помогать нашим бойцам, поддерживать тех, кто сейчас находится на передовой. Он всегда верил, что даже в самые темные времена маленькие добрые дела могут принести свет. И я буду делать все, что в моих силах, чтобы этот свет никогда не угасал, чтобы его мужество и любовь к жизни продолжали вдохновлять других. Поэтому теперь наше объединение носит его имя — „Vолонтерский спецнаZ имени Александра Ткаченко“.