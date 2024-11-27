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Posted 27 ноября, 00:03

Published 27 ноября, 00:03

Modified 27 ноября, 00:05

Updated 27 ноября, 00:05

Плюсовая температура порадует жителей Приморского края в декабре

Осень продолжается: декабрь начнется с невероятно теплой погоды в Приморье

27 ноября 2024, 00:03
Фото: Изображение Midjourney.

Плюсовая температура порадует жителей Приморского края в декабре

Сюжет
Погода
Совсем скоро наступит календарная зима. Но погода в Приморском крае, вероятно, позабыла об этом.

В ближайшие выходные в свои права официально вступит декабрь. Однако жители региона не ощутят прихода зимы, сообщили в «Примгидромете». В некоторый районах пройдет небольшой снег, а сильных морозов вовсе не ожидается.

Первый зимний месяц начнется с достаточно комфортных температур, которые были характерны для середины ноября. Минимальные значения будут колебаться от -16 до -6 °С, а максимальные от -7 до +3 °С.

Во Владивостоке осадков не прогнозируется, но будет дуть порывистый северо-западный ветер. Ночью температурный фон составит -4 — -7 °С. После обеда столбики термометров поднимутся до нуля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что какая синоптическая обстановка сложится в Приморском крае сегодня.

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