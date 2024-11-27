Прием заявлений на аренду квартир по госпрограмме стартовал в Хабаровском крае

Posted 27 ноября, 08:31
Published 27 ноября, 08:31
Modified 27 ноября, 08:33
Updated 27 ноября, 08:33
Напомним, что программа «Доступное арендное жилье в ДФО» запущена по инициативе Президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Всего на Дальнем Востоке планируется построить не менее 10 тысяч таких квартир, из них более 2,1 тысячи в Хабаровском крае. В Комсомольске-на-Амуре уже сдан в эксплуатацию дом, где для участия в программе ДОМ.РФ выкупил 84 квартиры.
— Прием заявлений начался. Помещения будут передаваться гражданам региональным оператором на условиях договора субаренды на длительный срок. Право арендовать жилье в таком доме имеют участники СВО; работники предприятий оборонно-промышленного комплекса; граждане, переехавшие в край по программе мобильности трудовых ресурсов, а также молодежь до 35 лет и работники социальной сферы, — рассказали в министерстве строительства края.
В ведомстве отметили, что условия финансирования арендной ставки: 1/3 субсидируется из федерального бюджета, еще 1/3 — из регионального, арендатор платит всего 1/3 ставки, что составляет примерно четверть суммы среднерыночного уровня.
— Полная арендная ставка на квартиры, которые будут передаваться в 2025 году в Комсомольске, составит 630-690 рублей за 1 квадратный метр, гражданин платит третью часть этой суммы. Площадь квартир в доме от 20 до 83 квадратных метров. Соответственно, льготная аренда стандартной однокомнатной квартиры для гражданина составит 7,9 тысячи рублей, двухкомнатной — 12,3 тысячи рублей в месяц. Плюс оплата коммунальных услуг в полном размере, — уточнили в минстрое.
Получить ключи от квартир граждане смогут во втором квартале 2025 года. В настоящее время застройщик готовит квартиры к приему жильцов — проводит ремонт, закупает мебель и бытовую технику.
Информация о начале работы программы размещена на официальном сайте «ЗАСТРОЙЩИК27».