Прием заявлений на аренду квартир по госпрограмме стартовал в Хабаровском крае

Напомним, что программа «Доступное арендное жилье в ДФО» запущена по инициативе Президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Всего на Дальнем Востоке планируется построить не менее 10 тысяч таких квартир, из них более 2,1 тысячи в Хабаровском крае. В Комсомольске-на-Амуре уже сдан в эксплуатацию дом, где для участия в программе ДОМ.РФ выкупил 84 квартиры.