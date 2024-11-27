vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 08:31

Published 27 ноября, 08:31

Modified 27 ноября, 08:33

Updated 27 ноября, 08:33

Прием заявлений на аренду квартир по госпрограмме стартовал в Хабаровском крае

Прием заявлений на аренду квартир по госпрограмме стартовал в Хабаровском крае

27 ноября 2024, 08:31
Фото: Правительство Хабаровского края.
Региональный оператор «ЗАСТРОЙЩИК27» начал прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение арендного жилья в первом построенном в крае доме по программе «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе».

Напомним, что программа «Доступное арендное жилье в ДФО» запущена по инициативе Президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Всего на Дальнем Востоке планируется построить не менее 10 тысяч таких квартир, из них более 2,1 тысячи в Хабаровском крае. В Комсомольске-на-Амуре уже сдан в эксплуатацию дом, где для участия в программе ДОМ.РФ выкупил 84 квартиры.

— Прием заявлений начался. Помещения будут передаваться гражданам региональным оператором на условиях договора субаренды на длительный срок. Право арендовать жилье в таком доме имеют участники СВО; работники предприятий оборонно-промышленного комплекса; граждане, переехавшие в край по программе мобильности трудовых ресурсов, а также молодежь до 35 лет и работники социальной сферы, — рассказали в министерстве строительства края.

В ведомстве отметили, что условия финансирования арендной ставки: 1/3 субсидируется из федерального бюджета, еще 1/3 — из регионального, арендатор платит всего 1/3 ставки, что составляет примерно четверть суммы среднерыночного уровня.

— Полная арендная ставка на квартиры, которые будут передаваться в 2025 году в Комсомольске, составит 630-690 рублей за 1 квадратный метр, гражданин платит третью часть этой суммы. Площадь квартир в доме от 20 до 83 квадратных метров. Соответственно, льготная аренда стандартной однокомнатной квартиры для гражданина составит 7,9 тысячи рублей, двухкомнатной — 12,3 тысячи рублей в месяц. Плюс оплата коммунальных услуг в полном размере, — уточнили в минстрое.

Получить ключи от квартир граждане смогут во втором квартале 2025 года. В настоящее время застройщик готовит квартиры к приему жильцов — проводит ремонт, закупает мебель и бытовую технику.

Информация о начале работы программы размещена на официальном сайте «ЗАСТРОЙЩИК27».

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика