Пянсе обойдется в 18-25 рублей по себестоимости в Приморье

Posted 27 ноября, 10:07
Published 27 ноября, 10:07
Modified 27 ноября, 10:09
Updated 27 ноября, 10:09
Популярный агрегатор скидок и акций провел анализ стоимости приготовления пян-се — популярных паровых пирожков с мясной начинкой, которые особенно любимы на Дальнем Востоке.
Результаты исследования показали, что дешевле всего приготовление пян-се обойдется в Арсеньеве, в Артёме наоборот — выйдет дороже всего.
Пян-се — это известные паровые пирожки, завезенные в регион корейскими переселенцами и ставшие символом местной уличной еды. Чтобы выяснить, где их готовить наиболее выгодно, проанализировали цены на основные ингредиенты: фарш, капусту, муку, дрожжи, сахар, чеснок, лук, специи, соевый соус и рисовый уксус. Стоимость считали с учетом скидок.
Наиболее выгодно приготовить пян-се можно в Арсеньеве, там себестоимость одного пирожка составила всего 18,30 рублей с учетом 2% скидки. Во Владивостоке цена немного выше — 18,75 рублей с итоговой скидкой 4%. Уссурийск занял третье место с себестоимостью в 19,44 рубля при скидке 3%.
Самый дорогой «набор» для пян-се в Артёме — обойдется в 25,12 рублей с учетом 5% скидки. Находка оказалась лишь немного дешевле: себестоимость одного пирожка составила 24,36 рублей при скидке 3%.
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