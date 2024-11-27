Пянсе обойдется в 18-25 рублей по себестоимости в Приморье

Наиболее выгодно приготовить пян-се можно в Арсеньеве, там себестоимость одного пирожка составила всего 18,30 рублей с учетом 2% скидки. Во Владивостоке цена немного выше — 18,75 рублей с итоговой скидкой 4%. Уссурийск занял третье место с себестоимостью в 19,44 рубля при скидке 3%.