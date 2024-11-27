Сбившего насмерть пожилую женщину пьяного водителя взяли под стражу в Приморье

Posted 27 ноября, 08:18
Published 27 ноября, 08:18
Modified 27 ноября, 09:18
Updated 27 ноября, 09:18
Обвиняемый в совершении нетрезвого ДТП, унесшего жизнь человека, заключили под стражу в Приморье.
25 ноября обвиняемый сел за руль авто в состоянии наркотического опьянения и на Михайловском шоссе в Уссурийске сбил женщину-пешехода. Потерпевшая скончалась.
С учетом позиции прокурора мужчину заключили под стражу на 2 месяца.
Ход и результаты расследования уголовного дела проконтролирует прокуратура.