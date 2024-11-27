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Posted 27 ноября, 08:18

Published 27 ноября, 08:18

Modified 27 ноября, 09:18

Updated 27 ноября, 09:18

Сбившего насмерть пожилую женщину пьяного водителя взяли под стражу в Приморье

Сбившего насмерть пожилую женщину пьяного водителя взяли под стражу в Приморье

27 ноября 2024, 08:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
В Приморье заключили под стражу виновника серьезной аварии. Обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход.

Обвиняемый в совершении нетрезвого ДТП, унесшего жизнь человека, заключили под стражу в Приморье.

25 ноября обвиняемый сел за руль авто в состоянии наркотического опьянения и на Михайловском шоссе в Уссурийске сбил женщину-пешехода. Потерпевшая скончалась.

С учетом позиции прокурора мужчину заключили под стражу на 2 месяца.

Ход и результаты расследования уголовного дела проконтролирует прокуратура.

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