Школьников и студентов колледжей Хабаровского края приглашают к участию в олимпиаде

Первый тур проходит онлайн до 27 января 2025 года. Второй этап онлайн-олимпиады пройдет в феврале для учеников 8–11 классов и студентов 1–2 курсов колледжей и техникумов. Третий тур будет организован в очной форме в апреле 2025 года для учеников 10–11 классов и студентов учреждений СПО. Более подробная информация об условиях участия на платформе Учи.ру.