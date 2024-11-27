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Posted 27 ноября, 08:23

Published 27 ноября, 08:23

Modified 27 ноября, 08:25

Updated 27 ноября, 08:25

Школьников и студентов колледжей Хабаровского края приглашают к участию в олимпиаде

Школьников и студентов колледжей Хабаровского края приглашают к участию в олимпиаде

27 ноября 2024, 08:23
Фото: vk.com/to_fareast.
Присоединиться к Всероссийской олимпиаде «Ближе к Дальнему» предлагают жителям Хабаровского края. Школьники 1 — 11 классов, а также учащиеся 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования региона уже могут принять участие в выполнении тематических заданий.

Регистрация и вопросы доступны на образовательной онлайн-платформе Учи.ру. Участие абсолютно бесплатно.

— Регистрация на метапредметную олимпиаду «Ближе к Дальнему» уже стартовала! Это не просто конкурс, а возможность узнать больше о уникальном регионе России, расширить кругозор и побороться за ценные призы. С этого года олимпиада входит в федеральный перечень Минпросвещения России на 2024–2025 учебный год. Она проводится в три этапа, каждый участник получит электронную награду: диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Как отмечают организаторы, это соревнование не только познакомит участников с историей, географией, культурой, биологическим разнообразием Дальнего Востока, но и даст победителям возможность получить десять дополнительных баллов при поступлении в вузы-партнеры олимпиады.

Первый тур проходит онлайн до 27 января 2025 года. Второй этап онлайн-олимпиады пройдет в феврале для учеников 8–11 классов и студентов 1–2 курсов колледжей и техникумов. Третий тур будет организован в очной форме в апреле 2025 года для учеников 10–11 классов и студентов учреждений СПО. Более подробная информация об условиях участия на платформе Учи.ру.

Организаторы мероприятия: образовательная платформа Учи.ру, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Дальневосточный федеральный университет.

#Хабаровский край
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