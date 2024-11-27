Школьников и студентов колледжей Хабаровского края приглашают к участию в олимпиаде

Posted 27 ноября, 08:23
Published 27 ноября, 08:23
Modified 27 ноября, 08:25
Updated 27 ноября, 08:25
Регистрация и вопросы доступны на образовательной онлайн-платформе Учи.ру. Участие абсолютно бесплатно.
— Регистрация на метапредметную олимпиаду «Ближе к Дальнему» уже стартовала! Это не просто конкурс, а возможность узнать больше о уникальном регионе России, расширить кругозор и побороться за ценные призы. С этого года олимпиада входит в федеральный перечень Минпросвещения России на 2024–2025 учебный год. Она проводится в три этапа, каждый участник получит электронную награду: диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Как отмечают организаторы, это соревнование не только познакомит участников с историей, географией, культурой, биологическим разнообразием Дальнего Востока, но и даст победителям возможность получить десять дополнительных баллов при поступлении в вузы-партнеры олимпиады.
Первый тур проходит онлайн до 27 января 2025 года. Второй этап онлайн-олимпиады пройдет в феврале для учеников 8–11 классов и студентов 1–2 курсов колледжей и техникумов. Третий тур будет организован в очной форме в апреле 2025 года для учеников 10–11 классов и студентов учреждений СПО. Более подробная информация об условиях участия на платформе Учи.ру.
Организаторы мероприятия: образовательная платформа Учи.ру, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Дальневосточный федеральный университет.