Скандал с туберкулезом в детском саду в Находке оказался «ложной тревогой»

Posted 27 ноября, 08:49
Published 27 ноября, 08:49
Modified 27 ноября, 10:04
Updated 27 ноября, 10:04
30 октября 2023 года помощник воспитателя «Родничка» ушла на больничный с диагнозом воспаление легких. Позже, 11 декабря, у женщины диагностировали туберкулез.
После получения предписания от Роспотребнадзора 12 декабря были проведены необходимые мероприятия: дезинфекция помещений и мягкого инвентаря, а также обследование всех контактировавших с заболевшей детей и взрослых. Эти мероприятия были выполнены своевременно и в полном объеме, что позволило минимизировать риски распространения инфекции.
Проверка Роспотребнадзора, проведенная в январе 2024 года, не выявила никаких нарушений в работе детского сада. В ответ на ситуацию руководство «Родничка» организовало наблюдение за детьми с помощью краевого противотуберкулезного диспансера. ГБУЗ «Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» также подключился к процессу, предоставляя консультации родителям и проводя обследования.
По информации краевого министерства здравоохранения, диагноз у сотрудницы был установлен во время профобследования в декабре 2023 года. В тот момент она находилась на больничном и не выходила на работу, что исключает возможность контакта с детьми. Это обстоятельство стало ключевым фактором в обеспечении безопасности воспитанников. После установления диагноза женщина была немедленно отстранена от работы, а все воспитанники детсада прошли обследование и находятся под профилактическим наблюдением врачей.
Важно отметить, что ни у одного ребенка туберкулез не был выявлен. Родители остаются на связи с главным фтизиатром Приморья для получения актуальной информации и рекомендаций по здоровью их детей. Этот случай стал важным уроком для всех участников образовательного процесса о необходимости внимательного отношения к здоровью и регулярного медицинского контроля.
1 ноября в детском саду прошла встреча родителей с главным внештатным специалистом Минздрава Приморского края, детским фтизиатром Светланой Осиной. Темой обсуждения стала профилактика заболеваний туберкулеза, что вызвало серьезную обеспокоенность среди родителей, учитывая события прошлого года, когда в детском саду возникла аналогичная ситуация. В ходе встречи специалисты напомнили о важности регулярных медицинских обследований и профилактических мер для обеспечения здоровья детей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье контролируют ситуацию с туберкулезом.