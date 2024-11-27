Скандал с туберкулезом в детском саду в Находке оказался «ложной тревогой»

По информации краевого министерства здравоохранения, диагноз у сотрудницы был установлен во время профобследования в декабре 2023 года. В тот момент она находилась на больничном и не выходила на работу, что исключает возможность контакта с детьми. Это обстоятельство стало ключевым фактором в обеспечении безопасности воспитанников. После установления диагноза женщина была немедленно отстранена от работы, а все воспитанники детсада прошли обследование и находятся под профилактическим наблюдением врачей.