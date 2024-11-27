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Posted 27 ноября, 08:49

Published 27 ноября, 08:49

Modified 27 ноября, 10:04

Updated 27 ноября, 10:04

В детском саду Находки не выявлено туберкулеза у детей

Скандал с туберкулезом в детском саду в Находке оказался «ложной тревогой»

27 ноября 2024, 08:49
Фото: 1MI.

В детском саду Находки не выявлено туберкулеза у детей

Сюжет
Роспотребнадзор
В детском саду №51 «Родничок» в Находке завершили обследование детей после случая заболевания туберкулезом среди сотрудников. Выяснилось, грозила ли «зараза» детям.

30 октября 2023 года помощник воспитателя «Родничка» ушла на больничный с диагнозом воспаление легких. Позже, 11 декабря, у женщины диагностировали туберкулез.

После получения предписания от Роспотребнадзора 12 декабря были проведены необходимые мероприятия: дезинфекция помещений и мягкого инвентаря, а также обследование всех контактировавших с заболевшей детей и взрослых. Эти мероприятия были выполнены своевременно и в полном объеме, что позволило минимизировать риски распространения инфекции.

Проверка Роспотребнадзора, проведенная в январе 2024 года, не выявила никаких нарушений в работе детского сада. В ответ на ситуацию руководство «Родничка» организовало наблюдение за детьми с помощью краевого противотуберкулезного диспансера. ГБУЗ «Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» также подключился к процессу, предоставляя консультации родителям и проводя обследования.

По информации краевого министерства здравоохранения, диагноз у сотрудницы был установлен во время профобследования в декабре 2023 года. В тот момент она находилась на больничном и не выходила на работу, что исключает возможность контакта с детьми. Это обстоятельство стало ключевым фактором в обеспечении безопасности воспитанников. После установления диагноза женщина была немедленно отстранена от работы, а все воспитанники детсада прошли обследование и находятся под профилактическим наблюдением врачей.

Важно отметить, что ни у одного ребенка туберкулез не был выявлен. Родители остаются на связи с главным фтизиатром Приморья для получения актуальной информации и рекомендаций по здоровью их детей. Этот случай стал важным уроком для всех участников образовательного процесса о необходимости внимательного отношения к здоровью и регулярного медицинского контроля.

1 ноября в детском саду прошла встреча родителей с главным внештатным специалистом Минздрава Приморского края, детским фтизиатром Светланой Осиной. Темой обсуждения стала профилактика заболеваний туберкулеза, что вызвало серьезную обеспокоенность среди родителей, учитывая события прошлого года, когда в детском саду возникла аналогичная ситуация. В ходе встречи специалисты напомнили о важности регулярных медицинских обследований и профилактических мер для обеспечения здоровья детей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье контролируют ситуацию с туберкулезом.

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с туберкулезом в Приморье
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