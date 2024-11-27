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Posted 27 ноября, 04:27

Published 27 ноября, 04:27

Modified 27 ноября, 04:29

Updated 27 ноября, 04:29

Восхитительный мед лишил сознания жительницу Приморского края

Спустилась под мост уединиться: женщина съела мёд и упала замертво в Приморье

27 ноября 2024, 04:27
Фото: 1MI.

Восхитительный мед лишил сознания жительницу Приморского края

Сюжет
Приморский мёд
Приморский мед настолько вкусный, что некоторые жители региона буквально теряют голову от него. Порой без помощи врачей не обойтись…

Приморский мед настолько уникален, что раньше иностранцы готовы были отдать за него драгоценные металлы. Стоит отметить, жидкое «золото» не только высоко ценится потребителями, но и доводит до бессознательного состояния.

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У пасечника с 50-летним стажем нашлось много историй о трудовых буднях. Например, когда пчеловоды трудились в Реттиховке, мужчин нередко угощала деревенскими изысками одна женщина. Она приходила к себе на участок, который находился за пасекой, и по доброте душевной заносила вкусные гостинцы приморцам.

Когда проходила «чистка» ульев перед сезоном бархата, пчеловоды решили угостить местную жительницу за щедрость и подарили ей трехлитровую банку меда.

«Она, как говорится, не вытерпела и приступила к трапезе, не отходя от кассы», — пошутил Виктор Николаевич.

Женщина спустилась под мост к речке и съела весь мед, запивая водой. После чего она там же упала замертво. По счастливой случайности, мужчины с пасеки отправились в магазин за продуктами. У одного из товарищей сдуло кепку под мост.

«Он заглянул туда и говорит: „Наша тетя лежит“. Мы прыгнули туда, давай водой обливать, — не помогло. Хорошо, что медпункт недалеко был. Врач прибежала, укол какой-то сделала. Та и очнулась», — с улыбкой вспомнил Виктор Николаевич.

Пчеловоды решили, что их знакомая просто-напросто никогда не ела меда. А может «с охотки» навернула целую банку. Но, как говорится, меру надо знать во всем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморский мёд покоряет мир.

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