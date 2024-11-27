Спустилась под мост уединиться: женщина съела мёд и упала замертво в Приморье

Posted 27 ноября, 04:27
Published 27 ноября, 04:27
Modified 27 ноября, 04:29
Updated 27 ноября, 04:29
Приморский мед настолько уникален, что раньше иностранцы готовы были отдать за него драгоценные металлы. Стоит отметить, жидкое «золото» не только высоко ценится потребителями, но и доводит до бессознательного состояния.
У пасечника с 50-летним стажем нашлось много историй о трудовых буднях. Например, когда пчеловоды трудились в Реттиховке, мужчин нередко угощала деревенскими изысками одна женщина. Она приходила к себе на участок, который находился за пасекой, и по доброте душевной заносила вкусные гостинцы приморцам.
Когда проходила «чистка» ульев перед сезоном бархата, пчеловоды решили угостить местную жительницу за щедрость и подарили ей трехлитровую банку меда.
«Она, как говорится, не вытерпела и приступила к трапезе, не отходя от кассы», — пошутил Виктор Николаевич.
Женщина спустилась под мост к речке и съела весь мед, запивая водой. После чего она там же упала замертво. По счастливой случайности, мужчины с пасеки отправились в магазин за продуктами. У одного из товарищей сдуло кепку под мост.
«Он заглянул туда и говорит: „Наша тетя лежит“. Мы прыгнули туда, давай водой обливать, — не помогло. Хорошо, что медпункт недалеко был. Врач прибежала, укол какой-то сделала. Та и очнулась», — с улыбкой вспомнил Виктор Николаевич.
Пчеловоды решили, что их знакомая просто-напросто никогда не ела меда. А может «с охотки» навернула целую банку. Но, как говорится, меру надо знать во всем.
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