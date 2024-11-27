Тысячи приморцев стали строить себе дома в 2024 году

Posted 27 ноября, 07:48
Published 27 ноября, 07:48
Modified 27 ноября, 07:50
Updated 27 ноября, 07:50
Темпы индивидуального жилого строительства в Приморье растут.
С начала 2024 года в крае построено и поставлено на кадастровый учет 4 702 индивидуальных жилых дома. Это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном для строительства используются дерево (51%), блоки (30%) и монолит (12%).
Лидером по количеству построенных домов стал Надеждинский муниципальный округ, за ним следуют Артемовский городской округ и Владивостокский городской округ.
Руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Александр Корнев отметил, что новые цифровые технологии упрощают процесс оформления земли для строительства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье построят еще 12 домов арендного жилья для бюджетников.