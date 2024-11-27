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Posted 27 ноября, 07:48

Published 27 ноября, 07:48

Modified 27 ноября, 07:50

Updated 27 ноября, 07:50

Темпы индивидуального строительства растут в Приморском крае

Тысячи приморцев стали строить себе дома в 2024 году

27 ноября 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney.

Темпы индивидуального строительства растут в Приморском крае

Сюжет
Строительство
С начала 2024 года в Приморье построено 4 702 индивидуальных жилых дома общей площадью 582 тысячи метров.

Темпы индивидуального жилого строительства в Приморье растут.

С начала 2024 года в крае построено и поставлено на кадастровый учет 4 702 индивидуальных жилых дома. Это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном для строительства используются дерево (51%), блоки (30%) и монолит (12%).

Лидером по количеству построенных домов стал Надеждинский муниципальный округ, за ним следуют Артемовский городской округ и Владивостокский городской округ.

Руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Александр Корнев отметил, что новые цифровые технологии упрощают процесс оформления земли для строительства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье построят еще 12 домов арендного жилья для бюджетников.

Кожемяко: В Приморье построят 12 домов арендного жилья для бюджетников
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#Новости#Общество#Строительство#Жилые дома#Росреестр#Приморский край#Цифровые технологии#Приморье
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