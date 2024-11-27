Умирала в муках: обессиленное тело с пролежнями обнаружили во дворе дома в Приморье

Взволнованная соседка не выдержала и обратилась к волонтерам, которые прибыли в частный сектор и узрели ужасную картину. Во дворе дома лежала умирающая в собственных экскрементах собака. На теле животного были язвы и пролежни. Пес буквально примерз к ледяному бетону. Но это еще не все… Самое ужасное то, что железная цепь «въелась» в лапу бедолаги, отметила шокированная очевидица.