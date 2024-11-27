Умирала в муках: обессиленное тело с пролежнями обнаружили во дворе дома в Приморье

Posted 27 ноября, 05:51
Published 27 ноября, 05:51
Modified 27 ноября, 05:53
Updated 27 ноября, 05:53
В редакцию «Восток-Медиа» обратилась женщина с печальной историей. Жители Михайловки несколько дней подряд слушали вой собаки. Неравнодушные сельчане пытались разузнать у хозяев пса, почему животное молит о помощи. Но его владельцы не шли на контакт.
Взволнованная соседка не выдержала и обратилась к волонтерам, которые прибыли в частный сектор и узрели ужасную картину. Во дворе дома лежала умирающая в собственных экскрементах собака. На теле животного были язвы и пролежни. Пес буквально примерз к ледяному бетону. Но это еще не все… Самое ужасное то, что железная цепь «въелась» в лапу бедолаги, отметила шокированная очевидица.
Обезвоженного, обмороженного и обессиленного «хвостика» привезли в ветклинику. Но, к сожалению, собака скончалась, несмотря на усилия врачей, отметила женщина.
Теперь перед активистами стоит непростая задача. Приморцы намерены наказать жестоких владельцев пса. К слову, заявление уже подано в полицию, отметила автор видео.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы стали свидетелями безжалостного деяния на дороге. Из окна иномарки, которая ехала на высокой скорости, вытащили собаку. Мотив поступка неизвестен, но выглядело это жутко.