Выбросили с девятого этажа и скрывались 28 лет: давнее убийство раскрыли в Приморье

Posted 27 ноября, 09:42
Published 27 ноября, 09:42
Modified 27 ноября, 09:44
Updated 27 ноября, 09:44
Представитель прокуратуры Приморского края поддержал ходатайство следователя о применении меры пресечения к обвиняемым в убийстве, совершенном в октябре 1996 года.
Согласно версии следствия, фигуранты попытались получить деньги от знакомого в качестве компенсации за нанесенные ранее побои одному из них. В ходе конфликта они нанесли потерпевшему несколько ударов и сбросили его из окна девятого этажа. После преступления они перенесли тело к соседнему дому, где его спрятали. Потерпевший, которому на момент убийства было 25 лет, был найден на следующий день.
Предполагаемых убийц нашли. С учетом позиции прокурора суд постановил заключить обвиняемых под стражу на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по пункту «н» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) находятся под контролем прокуратуры края.
Ранее «Восток-Медиа» писало об убийстве жителя Приморья.