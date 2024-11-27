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Posted 27 ноября, 09:42

Published 27 ноября, 09:42

Modified 27 ноября, 09:44

Updated 27 ноября, 09:44

Убийство 28-летней давности раскрыли в Приморском крае

Выбросили с девятого этажа и скрывались 28 лет: давнее убийство раскрыли в Приморье

27 ноября 2024, 09:42
Фото: 1MI.

Убийство 28-летней давности раскрыли в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
В Приморье нашли обвиняемых в убийстве, совершенном в 1996 году. Выяснились также обстоятельства.

Представитель прокуратуры Приморского края поддержал ходатайство следователя о применении меры пресечения к обвиняемым в убийстве, совершенном в октябре 1996 года.

Согласно версии следствия, фигуранты попытались получить деньги от знакомого в качестве компенсации за нанесенные ранее побои одному из них. В ходе конфликта они нанесли потерпевшему несколько ударов и сбросили его из окна девятого этажа. После преступления они перенесли тело к соседнему дому, где его спрятали. Потерпевший, которому на момент убийства было 25 лет, был найден на следующий день.

Предполагаемых убийц нашли. С учетом позиции прокурора суд постановил заключить обвиняемых под стражу на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по пункту «н» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) находятся под контролем прокуратуры края.

Ранее «Восток-Медиа» писало об убийстве жителя Приморья.

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