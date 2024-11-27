Выбросили с девятого этажа и скрывались 28 лет: давнее убийство раскрыли в Приморье

Согласно версии следствия, фигуранты попытались получить деньги от знакомого в качестве компенсации за нанесенные ранее побои одному из них. В ходе конфликта они нанесли потерпевшему несколько ударов и сбросили его из окна девятого этажа. После преступления они перенесли тело к соседнему дому, где его спрятали. Потерпевший, которому на момент убийства было 25 лет, был найден на следующий день.