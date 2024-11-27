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Posted 27 ноября, 04:20

Published 27 ноября, 04:20

Modified 27 ноября, 04:22

Updated 27 ноября, 04:22

Судно «Белокорец» село на мель в бухте Опричник из-за непогоды в Приморье

Выяснилось, почему судно выбросило на берег в Приморье — официально

27 ноября 2024, 04:20
Фото: 1MI.

Судно «Белокорец» село на мель в бухте Опричник из-за непогоды в Приморье

Сюжет
Море
Находкинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с рыболовным судном «Белокорец» в Приморье. Его вынесло к берегу около Каменки.

Находкинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства слушившегося с рыболовным судном, которое 27 ноября село на мель в Приморье.

В заливе Опричник (морской порт Находка Приморского края) сместило на мель находившееся на длительном отстое без экипажа рыболовецкое судно «Белокорец». По предварительным данным, это произошло ввиду неблагоприятных погодных условий.

Пострадавших нет. Работы по устранению последствий организованы капитаном порта и судовладельцем.

«Находкинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасной эксплуатации морского транспорта, в том числе при обеспечении отстоя судна», — сообщили редакции «Восток-Медиа» в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыболовное судно выбросило на берег в Приморье.

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