7-летняя и 9-месячная девочки пострадали под колесами авто в Приморье

Posted 28 ноября, 02:38
Published 28 ноября, 02:38
Modified 28 ноября, 02:54
Updated 28 ноября, 02:54
С начала года зарегистрировано 153 аварии, в которых погибли 2 подростка, а 161 ребенок получил травмы различной степени тяжести.
Основные причины происшествий включают переход дороги вне пешеходных переходов, а также неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. Например, 19 ноября в поселке Тавричанка 7-летняя девочка выбежала на дорогу перед движущимся автомобилем и получила серьезные травмы.
В селе Анучино под колесами авто пострадали 9-месячная девочка и два подростка. Детей доставили в больницу с травмами.
Госавтоинспекция призывает родителей быть особенно внимательными и объяснять детям правила дорожного движения для предотвращения подобных трагедий.
Ранее «Восток-Медиа» писало об еще одной аварии, в которой пострадал ребёнок в Приморье.