7-летняя и 9-месячная девочки пострадали под колесами авто в Приморье

С начала года зарегистрировано 153 аварии, в которых погибли 2 подростка, а 161 ребенок получил травмы различной степени тяжести.



Основные причины происшествий включают переход дороги вне пешеходных переходов, а также неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. Например, 19 ноября в поселке Тавричанка 7-летняя девочка выбежала на дорогу перед движущимся автомобилем и получила серьезные травмы.