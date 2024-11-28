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Posted 28 ноября, 02:38

Published 28 ноября, 02:38

Modified 28 ноября, 02:54

Updated 28 ноября, 02:54

В Приморье зафиксирован рост ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов

7-летняя и 9-месячная девочки пострадали под колесами авто в Приморье

28 ноября 2024, 02:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморье зафиксирован рост ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов

Сюжет
Дети
Под колесами авто в Приморье пострадали маленькие дети. Госавтоинспекция Приморского края сообщает о тревожной тенденции: каждое третье ДТП в регионе происходит с участием детей-пешеходов.

С начала года зарегистрировано 153 аварии, в которых погибли 2 подростка, а 161 ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Основные причины происшествий включают переход дороги вне пешеходных переходов, а также неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. Например, 19 ноября в поселке Тавричанка 7-летняя девочка выбежала на дорогу перед движущимся автомобилем и получила серьезные травмы.

Фото: prim_police

В селе Анучино под колесами авто пострадали 9-месячная девочка и два подростка. Детей доставили в больницу с травмами.

Госавтоинспекция призывает родителей быть особенно внимательными и объяснять детям правила дорожного движения для предотвращения подобных трагедий.

Ранее «Восток-Медиа» писало об еще одной аварии, в которой пострадал ребёнок в Приморье.

Злостный нарушитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье
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#Новости#Общество#Дети#Дорожное движение#Травмы#Приморский край#ДТП#Приморье#Аварии#Происшествия#Госавтоинспекция
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