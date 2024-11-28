Андрей Блохин: Развитие инвестиционного потенциала — приоритет правительства Приморья

Posted 27 ноября, 23:07
Published 27 ноября, 23:07
Modified 27 ноября, 23:07
Updated 27 ноября, 23:07
Правительство Приморского края уделяет большое внимание развитию инвестиционного потенциала, в регионе действует 93 меры поддержки инвесторов, в рамках которых реализуется уже более сотни проектов с объемом инвестиций почти 467 миллиардов рублей. О механизмах поддержки ключевых проектов на территории региона в рамках второго инвестиционно-промышленного форума Приморского края рассказал министр промышленности и экономического развития края Блохин Андрей.
«Мы видим достаточно большой интерес со стороны как российских, так и иностранных инвесторов к территории Приморского края, к реализации инвестиционных проектов. И многие из этих проектов направлены на решение национальных задач. В частности, все, что связано с логистикой, это направлено на то, чтобы решить вопрос поворота страны на восток, о котором Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил. Все, что связано с сельским хозяйством — это безопасность продовольствия», — подчеркнул Андрей Блохин.
В структуре регионального правительства функционирует инвестиционное агентство, работающее по принципу единого окна. То есть любой инвестор, который захочет реализовать какой-то инвестиционный проект на территории края, в агентстве получает полный перечень услуг и мер поддержки, а специалисты ведомства сопровождают проект на всем этапе его реализации.
«На сопровождении инвестиционного агентства сегодня более 100 проектов с объемом взаимной инвестиции 467 миллиардов рублей, в рамках которых планируется создать почти 7 тысяч рабочих. Для того, чтобы сделать благоприятный инвестиционный климат на всей территории Приморского края, мы в прошлом году внедрили муниципальный инвестиционный стандарт, в рамках которого запланировано 10 элементов, которые необходимо внедрить уже непосредственно на местах, в муниципалитетах», — пояснил министр экономики края.
Сегодня на территории Приморского края все 34 муниципальных образования внедрили практически все элементы этого муниципального стандарта. Для того, чтобы стимулировать муниципалитеты внедрять стандарт, разработала система мотивации, которая включает, например, получение грантов. Деньги можно потратить по своему усмотрению, в том числе для того, чтобы доработать элементы муниципального инвестиционного стандарта.
«Вообще на территории Приморского края у нас действует 93 меры поддержки, которыми может воспользоваться потенциальный инвестор. Это и налоговые преференции, и льготное финансирование, и сопровождение инвестора на уровне государственного частного партнерства, и подписание соглашения о неизменности условий, на которые заходил инвестор, так называемое соглашение о защите капиталовложений. Со всеми этими мерами поддержки ознакомиться на инвестпортале», — отметил Андрей Блохин.
Одна из мер поддержки это предоставление земельного участка без торгов через реализацию приоритетного инвестиционного проекта и масштабного инвестиционного проекта. Участок может получить инвестор, который планирует реализовать приоритетный проект стоимостью более 100 миллионов рублей. Признание приоритетом инвестиционного проекта проходит через инвестиционный совет при губернаторе Приморского края. Андрей Блохин уточнил, что таких проектов в Приморье, которые воспользовались данным механизмом, уже почти 60. В основном это жилищное строительство, но есть и проекты, которые связаны с промышленностью.
«Территория Приморского края имеет самое большое количество преференционных режимов среди других российских регионов. Это территория опережающего развития — ТОР, это Свободный порт Владивосток — СПВ, это специальный административный район — САР, это инновационный научно-технологический центр на Русском острове, это игорная зона Приморского края. Все эти преференции направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для инвестора в реализации его проекта», — подчеркнул глава ведомства.
Займы под развитие бизнеса являются еще одной популярной мерой поддержки. В региональном правительстве понимают, что в текущей ситуации, когда ключевая ставка достаточно высока, а кредиты довольно дорогие, инветорам нужна поддержка. Совместно с фондом развития промышленности Российской Федерации правительство региона готово предоставлять предпринимателям займы практически до 5 миллиардов рублей по разным направлениям, под 5-7 процентов годовых, сроком до 7 лет.
«В прошлом году мы докапитализировали свой фонд поддержки предпринимателей промышленности „Премьер-мастер“ на 1 миллиард рублей. Есть возможность и получить короткие льготные кредиты до 5 миллионов рублей под 5 процентов годовых для небольших компаний, малых предпринимателей, которые, в том числе, у нас реализуют какие-то социальные проекты, инновационные проекты», — отметил Андрей Блохин.
Предоставляются также такие гранты, как «Приморский старт» и «Приморский старт 2.0». Предприниматель, который намерен реализовать инвестпроект, может получить до трех миллионов рублей, а если проект имеет большую перспективу в части масштабирования, выхода в серийное производство, то предоставляется уже до 10 миллионов рублей.
«Разработана также инвестиционная карта. Это один из элементов регионального инвестиционного стандарта. Представлена информация об инвестиционных проектах, которые реализуются, о площадках, земельных участках, на которых можно реализовать проект. Также информация о том, где возможно подключить инженерную инфраструктуру, какая мощность есть свободная на той или иной территории. Также инвестиционные площадки представлены, на которых уже предусмотрены возможности подключения к инфраструктуре», — рассказал министр экономики края.