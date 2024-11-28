Андрей Блохин: Развитие инвестиционного потенциала — приоритет правительства Приморья

Одна из мер поддержки это предоставление земельного участка без торгов через реализацию приоритетного инвестиционного проекта и масштабного инвестиционного проекта. Участок может получить инвестор, который планирует реализовать приоритетный проект стоимостью более 100 миллионов рублей. Признание приоритетом инвестиционного проекта проходит через инвестиционный совет при губернаторе Приморского края. Андрей Блохин уточнил, что таких проектов в Приморье, которые воспользовались данным механизмом, уже почти 60. В основном это жилищное строительство, но есть и проекты, которые связаны с промышленностью.