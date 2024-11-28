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Posted 28 ноября, 11:32

Published 28 ноября, 11:32

Modified 28 ноября, 11:34

Updated 28 ноября, 11:34

Китайские автомобили захватывают Приморский край

Автомобильный феномен: какой азиатский производитель неожиданно покорил Приморье?

28 ноября 2024, 11:32
Фото: vostokmedia.com.

Китайские автомобили захватывают Приморский край

Сюжет
Автомобили
Китайские автомобили уверенно вытесняют конкурентов, составив почти 70% на российском рынке. Ситуация на автомобильном рынке в стране, в частности в Приморье, стабилизируется и производители из Поднебесной начинают активно конкурировать между собой.

Новые китайские автомобили постепенно вытесняют других производителей, сообщает «Авито Авто». Таким образом, машины из Поднебесной составили почти 70% на российском рынке. Актуальными данными поделились на федеральной дилерской конференции «Высшая передача», которая прошла в Москве. Специалисты провели анализ динамики спроса и предложения на автомобильном рынке.

Руководитель команды аналитики коммерческого блока «Авито Авто» Артем Соколов отметил, что ситуация на данном поприще в России уверенно стабилизируется. Доля предложения китайских моделей поднялась до 68%, отечественные автомобили занимают 22%.

Стоит отметить, что теперь производители из Поднебесной начали конкурировать между собой. Например, Geely, укрепивший свои позиции в РФ, борется за внимание россиян с новеньким Haval Jolion. Также на арену вышли «вторички» из Японии Toyota Camry и Кореи Hyundai Santa Fe.

«В сегменте автомобилей с пробегом предложение на площадке Авито Авто увеличилось на 35% по отношению к октябрю предыдущего года. Доля предложений от дилеров в этом сегменте составила 22%. Сохраняющаяся доступность автомобилей с пробегом у дилеров говорит о том, что они становятся более клиентоориентированными», — прокомментировал Артем Соколов.

К слову, среди машин с пробегом китайский автопром еще не зарекомендовал себя. Тут в лидерах числятся «японки» (21%), а также немецкие (17%) и южнокорейские (15%) машины.

Еще эксперты отметили спрос на услуги дилеров. За год количество автовладельцев, обратившихся в официальные салоны, стало больше на 5%. Большая часть клиентов (82%) осталась довольна оказанными услугами.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярный автопроизводитель вернется в Россию вопреки ограничениям. Южнокорейская компания вновь начнет работать на территории РФ.

Приятная весть для жителей Приморья: популярный автопроизводитель возвращается в РФ
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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Китай#Япония#Автомобили#Эксперты#Приморский край#Дилеры#Hyundai Santa Fe#Toyota Camry
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