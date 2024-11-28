Автомобильный феномен: какой азиатский производитель неожиданно покорил Приморье?

Стоит отметить, что теперь производители из Поднебесной начали конкурировать между собой. Например, Geely, укрепивший свои позиции в РФ, борется за внимание россиян с новеньким Haval Jolion. Также на арену вышли «вторички» из Японии Toyota Camry и Кореи Hyundai Santa Fe.