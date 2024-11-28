Безумец за рулем: автомобильная погоня закончилась стрельбой в Приморье — видео

Posted 28 ноября, 01:16
Published 28 ноября, 01:16
Modified 28 ноября, 01:18
Updated 28 ноября, 01:18
В Шкотовском районе развернулась настоящая погоня за злостным нарушителем. Сотрудники ГАИ получили ориентировки угнанного автомобиля Toyota Camry. Когда силовики увидели разыскиваемую легковушку на дороге, они попытались остановить ее, но водитель решил скрыться, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Рулевой опасно уходил от полицейских, выезжая на встречку. Правоохранители требовали остановки машины через громкоговоритель, но предполагаемый угонщик вновь проигнорировал стражей порядка.
«Для остановки транспортного средства сотрудниками полиции пришлось применить табельное оружие: после предупредительных выстрелов стрелять по колёсам. Только после этого иномарка остановилась», — отметили в пресс-службе организации.
Оказалось, транспортом управлял нетрезвый житель Смоляниново. Беглеца заковали в наручники, применяя физическую силу, так как он сопротивлялся при задержании. Приморца привлекли к административной ответственности по четырем статьям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сельчанин устроил пальбу по полицейским в Приморском крае. В результате инцидента пострадал один из силовиков.