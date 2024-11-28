vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 05:30

Published 28 ноября, 05:30

Modified 28 ноября, 05:32

Updated 28 ноября, 05:32

Приморец избил возлюбленную и своего соседа во Владивостоке

Досталось всем причастным: агрессором из Владивостока заинтересовались федералы

28 ноября 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney.

Приморец избил возлюбленную и своего соседа во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
Резонансный случай, произошедший в Приморском крае, вышел на федеральный уровень. Агрессор избил даму сердца, затем досталось и соседу, который, вероятно, сообщил о беззаконии в полицию.

В одной из многоэтажек дальневосточной столицы мужчина избивал свою девушку. Однако неравнодушные соседи взломали дверь и спасли пострадавшую, о чем сообщили на федеральном телеканале. Более того, по данным пресс-службы следкома, агрессор, вернувшись домой после разбирательств в полиции, явился к соседу и избил его.

На дебошира возбудили уголовное дело о хулиганстве. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нарушении общественного порядка в Приморском крае у руководителя регионального СКР.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье мужчина пришел мириться с экс-возлюбленной, но в итоге спровоцировал потасовку с супругом девушки.

Бросил, но не разлюбил: любовник из интернета напал на мужа избранницы в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Кулачная бойня» во Владивостоке заинтересовала московских силовиковУголовное дело возбудили после нападения на мужчину в магазине во ВладивостокеОт его рук пострадало должностное лицо: история ножа в джипе продолжается в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Хулиганство#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика