Досталось всем причастным: агрессором из Владивостока заинтересовались федералы

Posted 28 ноября, 05:30
Published 28 ноября, 05:30
Modified 28 ноября, 05:32
Updated 28 ноября, 05:32
В одной из многоэтажек дальневосточной столицы мужчина избивал свою девушку. Однако неравнодушные соседи взломали дверь и спасли пострадавшую, о чем сообщили на федеральном телеканале. Более того, по данным пресс-службы следкома, агрессор, вернувшись домой после разбирательств в полиции, явился к соседу и избил его.
На дебошира возбудили уголовное дело о хулиганстве. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нарушении общественного порядка в Приморском крае у руководителя регионального СКР.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье мужчина пришел мириться с экс-возлюбленной, но в итоге спровоцировал потасовку с супругом девушки.