Досталось всем причастным: агрессором из Владивостока заинтересовались федералы

В одной из многоэтажек дальневосточной столицы мужчина избивал свою девушку. Однако неравнодушные соседи взломали дверь и спасли пострадавшую, о чем сообщили на федеральном телеканале. Более того, по данным пресс-службы следкома, агрессор, вернувшись домой после разбирательств в полиции, явился к соседу и избил его.