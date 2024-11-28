vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 09:40

Published 28 ноября, 09:40

Modified 28 ноября, 09:42

Updated 28 ноября, 09:42

Прокуратура Хасанского района начала проверку после инцидента с газовой плитой

Газ взорвался в жилом доме в Приморском крае — фото

28 ноября 2024, 09:40
Фото: prosecutor_pk.

Прокуратура Хасанского района начала проверку после инцидента с газовой плитой

Сюжет
Безопасность
Прокуратура Хасанского района Приморья организовала проверку по факту инцидента, связанного с небезопасным использованием газовой плиты в пгт Зарубино.

Установлено, что во время отключения электроэнергии в пгт Зарубино жительница дома по адресу Строительная, 24, воспользовалась газовой плитой, оставив ее на конфорке электроплиты, которая была включена в рабочее положение.

Когда электричество дали, газовый баллон нагрелся и разорвался. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Представитель прокуратуры выехал на место происшествия для установления обстоятельств и координации действий правоохранительных органов и специальных служб.

Фото: prosecutor_pk

В ближайшее время прокуратура проведет обследование многоквартирного дома на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации конструкций. Ход и результаты доследственной проверки будут находиться под контролем ведомства.

Прокуратура призывает граждан соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сообщении о возможном взрыве на АЗС в Приморье.

Мужчина сообщил о подготовке взрыва на АЗС в Приморском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
В Находке выясняют обстоятельства смерти мужчины на пляжеВрал о своем имени и ограбил: мужчина жестоко обошелся с сожительницей в ПриморьеСтрелял в полицейских и пытался сбежать: суровое наказание ждет жителя Приморья
#Новости#Общество#Безопасность#Прокуратура#Приморский край#Взрыв#Приморье#Происшествия#Правоохранительные органы#Доследственная проверка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика