Газ взорвался в жилом доме в Приморском крае — фото

Posted 28 ноября, 09:40
Published 28 ноября, 09:40
Modified 28 ноября, 09:42
Updated 28 ноября, 09:42
Установлено, что во время отключения электроэнергии в пгт Зарубино жительница дома по адресу Строительная, 24, воспользовалась газовой плитой, оставив ее на конфорке электроплиты, которая была включена в рабочее положение.
Когда электричество дали, газовый баллон нагрелся и разорвался. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Представитель прокуратуры выехал на место происшествия для установления обстоятельств и координации действий правоохранительных органов и специальных служб.
В ближайшее время прокуратура проведет обследование многоквартирного дома на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации конструкций. Ход и результаты доследственной проверки будут находиться под контролем ведомства.
Прокуратура призывает граждан соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сообщении о возможном взрыве на АЗС в Приморье.