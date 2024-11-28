«Хмельная ловушка»: как пчеловод из Приморья спасает пасеку от незваных гостей?

Опытный пчеловод из Спасского района поведал корреспонденту «Восток-Медиа» о том, что у каждого пасечника есть свои секретные лайфхаки по уходу за труженицами. Далеко не каждый готов делиться методами, которые формировались десятилетиями. Однако приморец поведал о неудачном знакомстве с современными товарами, которые ему привезли из-за рубежа.