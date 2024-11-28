«Хмельная ловушка»: как пчеловод из Приморья спасает пасеку от незваных гостей?

Posted 28 ноября, 05:05
Published 28 ноября, 05:05
Modified 28 ноября, 05:07
Updated 28 ноября, 05:07
Опытный пчеловод из Спасского района поведал корреспонденту «Восток-Медиа» о том, что у каждого пасечника есть свои секретные лайфхаки по уходу за труженицами. Далеко не каждый готов делиться методами, которые формировались десятилетиями. Однако приморец поведал о неудачном знакомстве с современными товарами, которые ему привезли из-за рубежа.
Сегодня общество старается идти в ногу с инновациями во всем. Так, продвинутые пчеловоды из регионов нередко заказывают лекарства из Москвы и Китая, отметил Виктор Николаевич. А кто-то по старинке обращается к народной медицине.
«У меня знакомые есть, которые покупали в столице препарат для пчел. В какой-то момент пришел товар, а от него толку нет. Подделка, откровенно говоря. Они почитали составы, изменений нет. А эффекта ноль. Поэтому я предпочитаю использовать местное добро в этом деле, — чеснок, соль, прополис. Иногда приходится и алкоголь использовать. Например, в борьбе с шершнями», — рассказал Виктор Николаевич.
Мужчина ставит бутылки с напитками «под градусом». «Разорители» уликов ведутся на уловку и плавают хмельные прямо в таре. Так, пчелосемьи остаются в безопасности.
Тем не менее, мужчина все же как-то рискнул и решил обработать ульи специальными пластинами от клещей из Китая.
«Положили мы их и пошли перекусить. Поели, выходим, а все пчелы на улице. Выбросили эти пластинки и давай открывать все, проветривать. Перепугались тогда. Оказалось, их кладут, когда трусят. Чтобы пчел, так сказать, выгнать на улицу временно», — отметил мужчина.
Тогда Виктор Николаевич решил, что не будет использовать современные методики, дабы ничего не напутать. Ведь тогда он не на шутку испугался, что потеряет пчел, которых только закупил.