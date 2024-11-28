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Posted 28 ноября, 11:35

Published 28 ноября, 11:35

Modified 28 ноября, 11:35

Updated 28 ноября, 11:35

LIFE doc выпустил фильм о сотрудничестве России и Египта

LIFE doc выпустил фильм о сотрудничестве России и Египта

28 ноября 2024, 11:35
Фото: News Media Holding.
Команда LIFE doc представила новый документальный фильм, посвященный экономическим, политическим и культурно-историческим связям между Россией и Египтом. Очередной выпуск из серии «Новый мир» освещает совместные инициативы двух стран, направленные на укрепление многополярного мирового порядка.

Египет стал значимым партнером для России в середине XX века. На сегодняшний день сотрудничество России и Египта охватывает разные области: от туризма до образовательных программ.

Вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Солодов отметил, что Египет является стратегическим узлом для выхода на другие рынки Африки. На данный момент в страну экспортируются химическая, металлургическая продукция и различное оборудование. Солодов подчеркнул, что РЭЦ также активно продвигает на мировые рынки и продукты питания.

Египет в свою очередь экспортирует в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. В фильме подчеркивается уверенность РЭЦ в том, что к 2030 году объем внешнеторговых сделок достигнет 1 миллиарда долларов.

Туризм является важной составляющей двусторонних отношений. В прошлом году Египет посетили свыше 1,5 миллиона россиян, что делает Россию одним из лидеров по численности туристов. Культурный обмен тоже способствует укреплению связей: в Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируется открытие памятника Петру I. В России памятники египетским деятелям украшают университеты и общественные пространства.

Фильм акцентирует внимание на ключевых направлениях взаимодействия: от создания промышленной зоны в Суэцком канале до программ образования для египетских студентов в российских университетах. Например, на 2024/2025 учебный год российское правительство выделило квоты для обучения 318 египетских студентов.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите БРИКС подчеркнул значимость стабильных отношений с Россией. Он заявил, что Египет поддерживает расширение БРИКС как платформы для противостояния негативным международным тенденциям.

Подробнее о сотрудничестве России и Египта смотрите в фильме «Египет. Родина фараонов» из цикла «Новый мир».

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