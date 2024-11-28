LIFE doc выпустил фильм о сотрудничестве России и Египта

Вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Солодов отметил, что Египет является стратегическим узлом для выхода на другие рынки Африки. На данный момент в страну экспортируются химическая, металлургическая продукция и различное оборудование. Солодов подчеркнул, что РЭЦ также активно продвигает на мировые рынки и продукты питания.