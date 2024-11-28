Максим Иванов: Благодарю жюри премии «Гамбургский счёт» за оценку нашей работы

На днях в Москве состоялось вручение политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счёт». В этом году организаторы решили впервые присудить Гран-при. Высшей награды была удостоена предвыборная кампания Дмитрия Демешина и «Единой России» в Хабаровском крае на региональном и муниципальном уровнях.