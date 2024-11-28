Максим Иванов: Благодарю жюри премии «Гамбургский счёт» за оценку нашей работы

Posted 28 ноября, 06:18
Published 28 ноября, 06:18
Modified 28 ноября, 06:20
Updated 28 ноября, 06:20
На днях в Москве состоялось вручение политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счёт». В этом году организаторы решили впервые присудить Гран-при. Высшей награды была удостоена предвыборная кампания Дмитрия Демешина и «Единой России» в Хабаровском крае на региональном и муниципальном уровнях.
По мнению секретаря Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Госдумы Максима Иванова, главным секретом успеха кампании стала слаженная командная работа.
— Эта кампания была уникальна прежде всего своими масштабами. Выборы губернатора, в краевую Закдуму, мэра Комсомольска-на-Амуре, в городскую думу Хабаровска и Комсомольска, районные выборы. Мало того, что это был огромный объём работы для регионального отделения партии, так ещё ведь и людям нужно было объяснить, в какие органы власти они выбирают кандидатов. В некоторых районах избиратель получал на руки 5 или даже 6 бюллетеней — попробуй не запутаться. Я думаю только за этот масштаб нас можно было отметить на премии. Но конечно же, не только он впечатлил жюри. Уверен, что главное впечатление произвело то, как мы справились с этим масштабом. В этом немалая заслуга команды политтехнологов, которые нам помогали. Сами политтехнологи не раз по ходу кампании говорили мне, что они так или иначе работают, отталкиваясь от того задела, который мы создавали на протяжение последних пяти лет. То, что мы, как партия, вышли к людям, стали решать их повседневные проблемы, существенно сократили дистанцию «власть-граждане» — всё это, помноженное на отличную работу технологической команды и дало такой результат, — поделился мнением Максим Иванов.
Секретарь реготделения «Единой России» также подчеркнул, что эффективно сработал тандем «губернатор — партия».
— Я уверен, люди давно уже поняли, что для реального улучшения жизни в крае, власть должна быть сосредоточена на решении проблем, о которых говорят граждане. А не на перетягивании политического каната. Поэтому важна централизация власти, выстроенная вертикаль. Тандем «Губернатор — „Единая Россия“, позиционирование себя единой командой, сосредоточенной на результате — это как раз и есть пример той самой централизации, — отметил политик.
Максим Иванов выразил благодарность всем, кто помогал Дмитрию Демешину и его команде победить на выборах, а также жюри премии «Гамбургский счёт» за высокую оценку предвыборной кампании.
— А в первую очередь хочу поблагодарить самих кандидатов, участников кампании. Как справедливо заметил на вручении премии Григорий Куранов, главным состязанием была борьба кандидата с самим собой. Чтобы привлечь избирателя на свою сторону, нужно было прежде всего самим измениться в лучшую сторону. Считаю, что все с этой задачей справились отлично, — подытожил Максим Иванов.