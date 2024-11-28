Машина на крыше, люди в крови: жесткое ДТП случилось в пригороде Владивостока — видео

Posted 28 ноября, 04:44
Published 28 ноября, 04:44
Modified 28 ноября, 04:46
Updated 28 ноября, 04:46
На выезде из Владивостока, за стелой, произошло серьезное ДТП. Один из автомобилей перевернулся, сообщают очевидцы. Инцидент вызвал затруднение в движении на трассе. На место вызвали скорую помощь и сотрудников спецслужб.
Видео с места происшествия появилось в сети.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали люди. Сколько пострадавших и в каком они состоянии, неизвестно.
Водители и пассажиры других авто, оказавшихся рядом, оказывают первую помощь постралавшим.
Ранее «Восток-Медиа» писало об авариях, в которых пострадали дети.