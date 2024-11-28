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Posted 28 ноября, 04:44

Published 28 ноября, 04:44

Modified 28 ноября, 04:46

Updated 28 ноября, 04:46

Серьезная авария с перевертышем произошла на выезде из Владивостока

Машина на крыше, люди в крови: жесткое ДТП случилось в пригороде Владивостока — видео

28 ноября 2024, 04:44
Фото: 1MI.

Серьезная авария с перевертышем произошла на выезде из Владивостока

Сюжет
Авария
Легковушка перевернулась на выезде из Владивостока, сообщают очевидцы. Пострадавшим помогают водители и пассажиры других авто.

На выезде из Владивостока, за стелой, произошло серьезное ДТП. Один из автомобилей перевернулся, сообщают очевидцы. Инцидент вызвал затруднение в движении на трассе. На место вызвали скорую помощь и сотрудников спецслужб.

Видео с места происшествия появилось в сети.

Видео: vlad_ork.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали люди. Сколько пострадавших и в каком они состоянии, неизвестно.

Водители и пассажиры других авто, оказавшихся рядом, оказывают первую помощь постралавшим.

Ранее «Восток-Медиа» писало об авариях, в которых пострадали дети.

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