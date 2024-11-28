Модернизация Приморской ГРЭС обеспечит краю десятилетия энергостабильности

Posted 28 ноября, 06:25
Published 28 ноября, 06:25
Modified 28 ноября, 06:37
Updated 28 ноября, 06:37
Как рассказывают на самом предприятии, основные мероприятия в рамках реконструкции — обновление двух мощных энергоблоков с этапами сдачи в конце 2024-го и марте 2025 годов. Переоснащение также коснулось большинства систем станции: от опрокидывателя вагонов до систем золоулавливания.
В настоящее время на Приморской ГРЭС переоборудуют сразу два энергоблока — № 5 и № 9. После их реконструкции выработка электроэнергии вырастет в полтора раза и достигнет 9500 млн кВт-ч. Пятый блок планируется к сдаче в первом квартале будущего года. Работы по реконструкции самого мощного, девятого, энергоблока уже вышли на финишную прямую. Объект планируют сдать в декабре этого года. Все силы сейчас сосредоточены на этой задаче.
«Проведена большая работа. Первое и главное — мы повысили надёжность оборудования. Для этого поменяли проблемные участки поверхностей нагрева котлоагрегата, а это около 500 тонн. На турбине поставлен новый ротор низкого давления, питательные и конденсатные насосы. Это позволит повысить надёжность работы блока в разных режимах», — рассказывает директор Приморской ГРЭС Андрей Алексеенко.
После модернизации девятый энергоблок станет первым блоком Приморской ГРЭС, который на 100% управляется с помощью автоматизированной системы. Специально для этого подготовлено отдельное помещение под систему автоматики, где смонтировано и уже прошло отладку электротехническое и контрольно-измерительное оборудование.
Автоматика возьмет на себя большую часть работы. На машинисте останется контрольная функция — он должен будет следить за параметрами и вовремя реагировать.
На данный момент, по информации специалистов Приморской ГРЭС, завершены все предпусковые этапы, успешно проведен первый пуск реконструируемого энергоблока. Впереди ещё необходимо провести испытания на разных режимах работы. Этот этап считается самым важным перед включением модернизированного оборудования в сеть.
Планируется, что девятый энергоблок бесперебойно сможет выдавать в энергосистему установленные 215 мегаватт.
Специалисты подчеркивают, что выполнение всего запланированного объема работ по станции позволит на 20 лет закрыть вопрос энергетической стабильности предприятия. Будут модернизированы регенеративные установки высокого и низкого давления, ротор низкого давления, сами котлы и турбинные установки. Это повысит КПД работы устройств и, в конечном счете, доведет мощность Приморской ГРЭС до установленной — 1467 мегаватт.
В перспективе планируется провести предпроектное обследование территории, чтобы выбрать площадку для нового современного энергоблока мощностью 350 мегаватт.
В октябре Приморскую ГРЭС посетил губернатор Олег Кожемяко, чтобы лично оценить ход реконструкции. Темпы и масштабы работ главу региона порадовали.
«Мы видим, что Приморская ГРЭС выходит из сложного положения. Оборудование долгое время не модернизировалось, не менялось. С приходом новых собственников станция начала набирать обороты, — подчеркнул глава Приморья. — Определены стратегические, тактические задачи. Набраны люди. Нет никаких сомнений, что энергоблоки будут сданы вовремя. Это даст дополнительные возможности для выработки электроэнергии и снизит риски аварийности. Кроме того, это гарантированная работа для местных жителей».
Важно и то, что вместе с модернизацией мощностей на предприятии не забывают об экологии. На энергоблоках мощностью 200 МВт устанавливают современные электрофильтры, способные улавливать более 99% твердых частиц. На восьмом и девятом блоках такое оборудование уже стоит. Это позволит перейти от системы мокрого золоудаления на сухое, что сократит выбросы золы с каждого энергоблока на 600 тонн в год. В итоге не только повысятся экологические параметры станции, но и надёжность работы всего цикла.
Все запланированные преобразования на Приморской ГРЭС были бы невозможны без наличия штата профессионалов. Работу предприятия сегодня обеспечивают 1390 человек. При этом создаются и новые рабочие места, а поиск и приглашение специалистов не прекращаются.
«У нас много трудовых династий, и это хорошо, — рассказывает главный инженер предприятия Евгений Антовщук. — Когда человек приходит к нам, учится делу, и знания ему передают родители, это многократно повышает его эффективность. Я сам — звено такой династии. Мой отец, окончив во Владивостоке энерготехникум, приехал сюда по распределению и работал здесь электромонтером. Я пошел по его стопам».
Как градообразующее для Лучегорска предприятие Приморская ГРЭС не только обеспечивает людей работой, но и уделяет внимание развитию территории.
«В Лучегорске в летнее время организована работа профотрядов Фонда Мельниченко, старшеклассников знакомят с профессиями на предприятии и помогают в наведении порядка в посёлке. Молодёжный совет Приморской ГРЭС помогает местному детскому дому, приюту для животных. Из бытовых вещей — мы всегда можем попросить энергетиков оказать помощь техникой и материалами, например, для подсыпки дорог», — рассказал глава Пожарского округа Владимир Козак.
При содействии энергетиков был разработан комплексный план развития территории. В рамках социального партнёрства совместно с властями Приморья, администрацией посёлка и местными жителями были определены варианты благоустройства.