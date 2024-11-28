Модернизация Приморской ГРЭС обеспечит краю десятилетия энергостабильности

Важно и то, что вместе с модернизацией мощностей на предприятии не забывают об экологии. На энергоблоках мощностью 200 МВт устанавливают современные электрофильтры, способные улавливать более 99% твердых частиц. На восьмом и девятом блоках такое оборудование уже стоит. Это позволит перейти от системы мокрого золоудаления на сухое, что сократит выбросы золы с каждого энергоблока на 600 тонн в год. В итоге не только повысятся экологические параметры станции, но и надёжность работы всего цикла.