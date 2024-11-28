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Posted 28 ноября, 08:52

Published 28 ноября, 08:52

Modified 28 ноября, 08:54

Updated 28 ноября, 08:54

Тигров встретили во время прогулки по лесу в Приморье

Огромные хищники вышли к людям в Приморье — видео

28 ноября 2024, 08:52
Фото: 1MI.

Тигров встретили во время прогулки по лесу в Приморье

Сюжет
Безопасность
В Приморском крае произошла необычная встреча: двое мужчин столкнулись с дикими тиграми во время прогулки по лесу в Черниговском районе.

С тиграми встретились буквально лицом к лицу в Черниговском районе. Авторы видео не ожидали увидеть хищников на своем пути. На записи видно, что тигры проявляют интерес к людям: животные не боятся человека. Мужчины решили не испытывать судьбу и быстро покинули место встречи.

Видео: dpskontrol_125rus.

Специалисты напоминают, что тигры — это хищники. С виду милые котики на самом деле являются потенциальной угрозой для человека.

Фото: dpskontrol_125rus

Местные власти призывают жителей и туристов быть внимательными и осведомленными о возможных встречах с дикими животными, а также соблюдать правила безопасности в лесу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который пугает жителей одного из поселков в Приморье.

Хищника сложно отследить: тигр пугает жителей Приморья — видео
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#Новости#Общество#Видео#Безопасность#Тигры#Природа#Приморский край#Дикие животные#Приморье
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