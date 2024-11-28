Огромные хищники вышли к людям в Приморье — видео

Posted 28 ноября, 08:52
Published 28 ноября, 08:52
Modified 28 ноября, 08:54
Updated 28 ноября, 08:54
С тиграми встретились буквально лицом к лицу в Черниговском районе. Авторы видео не ожидали увидеть хищников на своем пути. На записи видно, что тигры проявляют интерес к людям: животные не боятся человека. Мужчины решили не испытывать судьбу и быстро покинули место встречи.
Специалисты напоминают, что тигры — это хищники. С виду милые котики на самом деле являются потенциальной угрозой для человека.
Местные власти призывают жителей и туристов быть внимательными и осведомленными о возможных встречах с дикими животными, а также соблюдать правила безопасности в лесу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который пугает жителей одного из поселков в Приморье.