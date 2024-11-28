Огромные хищники вышли к людям в Приморье — видео

С тиграми встретились буквально лицом к лицу в Черниговском районе. Авторы видео не ожидали увидеть хищников на своем пути. На записи видно, что тигры проявляют интерес к людям: животные не боятся человека. Мужчины решили не испытывать судьбу и быстро покинули место встречи.