Перевернул машину, бросил раненого пассажира и сбежал: виновника ДТП ищут в Приморье

Posted 28 ноября, 07:50
Published 28 ноября, 07:50
Modified 28 ноября, 07:52
Updated 28 ноября, 07:52
В дежурную часть отдела МВД России по Приморскому краю поступило сообщение о серьезной аварии на улице Фрунзе в Артеме. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.
Установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь в сторону Владивостока, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим транспортным средством.
В результате аварии травмы получил 54-летний пассажир внедорожника. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, в том числе с переломом таза. Водитель Mitsubishi скрылся с места происшествия и сейчас разыскивается правоохранительными органами.
По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция Приморского края напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасный скоростной режим в зависимости от погодных условий. В случае возникновения сложных дорожных ситуаций жители могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.
Всего за минувшие сутки в Приморском крае произошло 47 ДТП, три из которых с пострадавшими.