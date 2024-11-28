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Posted 28 ноября, 07:50

Published 28 ноября, 07:50

Modified 28 ноября, 07:52

Updated 28 ноября, 07:52

Виновника аварии с перевертышем ищут в Приморском крае

Перевернул машину, бросил раненого пассажира и сбежал: виновника ДТП ищут в Приморье

28 ноября 2024, 07:50
Фото: 1MI.

Виновника аварии с перевертышем ищут в Приморском крае

Сюжет
Травмы
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия в Приморье.

В дежурную часть отдела МВД России по Приморскому краю поступило сообщение о серьезной аварии на улице Фрунзе в Артеме. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

Установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь в сторону Владивостока, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим транспортным средством.

В результате аварии травмы получил 54-летний пассажир внедорожника. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, в том числе с переломом таза. Водитель Mitsubishi скрылся с места происшествия и сейчас разыскивается правоохранительными органами.

Фото: prim_police

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасный скоростной режим в зависимости от погодных условий. В случае возникновения сложных дорожных ситуаций жители могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в Приморском крае произошло 47 ДТП, три из которых с пострадавшими.

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