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Posted 28 ноября, 06:45

Published 28 ноября, 06:45

Modified 28 ноября, 06:47

Updated 28 ноября, 06:47

Владивосток намерен развивать пригородные территории

Планы по развитию пригорода обсуждают во Владивостоке

28 ноября 2024, 06:45
Фото: vlc.ru.

Владивосток намерен развивать пригородные территории

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Наш Город
Глава Владивостока Константин Шестаков провёл рабочую встречу с депутатом ЗС ПК Игорем Чемерисом. Предметом обсуждения стало развитие и благоустройство пригорода — Садгорода, Спутника и посёлка Трудовое.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: подразделения администрации города займутся проработкой решений целой серии важных вопросов: в этих районах краевого центра необходимо обустроить места отдыха, новые пешеходные зоны, заменить уличное освещение, установить дорожные знаки. Это планы работы на 2025 год.

В 2024 году администрация города выполнила наказы депутата: в Трудовом появились новая дорога и тротуар на улице Беговой, а проезд к поликлинике на Лермонтова был благоустроен. Следует отметить, что жители этих районов города проявляют общественную активность, участвуют в конкурсе ТОСов, на средства грантов обустраивают придомовые территории. Кроме того, жители Садгорода и Спутника с нетерпением ждут окончания капитального ремонта корпусов лицея № 3, который сейчас ведётся.

Константин Шестаков отметил, что впереди ещё много совместной плодотворной работы — например, дорожным службам города уже дано задание по возможности обустроить тротуары на Шкотовской и Садгородской, привести в порядок устаревшее уличное освещение, демонтировать незаконные конструкции и объекты. Также на Садгороде, Спутнике и в Трудовом будут 2025 году отремонтированы несколько участков дорог.

Ранее «Восток-Медиа» сообщило, как Владивосток преображается благодаря ТОСам.

ТОС может: Владивосток активно преображается благодаря грантовым проектам
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#Новости#Общество#Владивосток#Константин Шестаков#Приморский край#Наш Город
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