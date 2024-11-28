Планы по развитию пригорода обсуждают во Владивостоке

В 2024 году администрация города выполнила наказы депутата: в Трудовом появились новая дорога и тротуар на улице Беговой, а проезд к поликлинике на Лермонтова был благоустроен. Следует отметить, что жители этих районов города проявляют общественную активность, участвуют в конкурсе ТОСов, на средства грантов обустраивают придомовые территории. Кроме того, жители Садгорода и Спутника с нетерпением ждут окончания капитального ремонта корпусов лицея № 3, который сейчас ведётся.