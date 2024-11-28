Планы по развитию пригорода обсуждают во Владивостоке

Posted 28 ноября, 06:45
Published 28 ноября, 06:45
Modified 28 ноября, 06:47
Updated 28 ноября, 06:47
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: подразделения администрации города займутся проработкой решений целой серии важных вопросов: в этих районах краевого центра необходимо обустроить места отдыха, новые пешеходные зоны, заменить уличное освещение, установить дорожные знаки. Это планы работы на 2025 год.
В 2024 году администрация города выполнила наказы депутата: в Трудовом появились новая дорога и тротуар на улице Беговой, а проезд к поликлинике на Лермонтова был благоустроен. Следует отметить, что жители этих районов города проявляют общественную активность, участвуют в конкурсе ТОСов, на средства грантов обустраивают придомовые территории. Кроме того, жители Садгорода и Спутника с нетерпением ждут окончания капитального ремонта корпусов лицея № 3, который сейчас ведётся.
Константин Шестаков отметил, что впереди ещё много совместной плодотворной работы — например, дорожным службам города уже дано задание по возможности обустроить тротуары на Шкотовской и Садгородской, привести в порядок устаревшее уличное освещение, демонтировать незаконные конструкции и объекты. Также на Садгороде, Спутнике и в Трудовом будут 2025 году отремонтированы несколько участков дорог.
Ранее «Восток-Медиа» сообщило, как Владивосток преображается благодаря ТОСам.