Пока пчёлы спят: в декабре в Приморье пройдет слёт пчеловодов со всей России

Posted 28 ноября, 01:15
Published 28 ноября, 01:15
Modified 28 ноября, 01:17
Updated 28 ноября, 01:17
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: всего на слёт знатоков мёда и медового бизнеса соберутся более 150 человек — из Москвы, Кировской области, ЕАО и других регионов России. Разумеется, приедут в Уссурийск и приморские фермеры, выбравшие пчеловодство делом жизни.
Местом проведения слёта станет Приморский аграрный технологический университет.
— Ведущие пчеловоды региона представят свои практики, эксперты дадут рекомендации по улучшению работы, приморские пчеловоды подведут итоги сезона и обменяются опытом, — подчеркнул директор агентства Рамиль Еникеев.
Также в рамках конференции пройдёт круглый стол по ветеринарному обеспечению пчеловодства Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Приморья Олег Кожемяко уверен в большом будущем приморского мёда.