vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 01:15

Published 28 ноября, 01:15

Modified 28 ноября, 01:17

Updated 28 ноября, 01:17

Слёт пчеловодов со всей России пройдёт в Приморском крае в декабре

Пока пчёлы спят: в декабре в Приморье пройдет слёт пчеловодов со всей России

28 ноября 2024, 01:15
Фото: Изображение Midjourney.

Слёт пчеловодов со всей России пройдёт в Приморском крае в декабре

Сюжет
Приморский мёд
5 и 6 декабря в Уссурийске пройдёт научно-практическая конференция пчеловодов. Она соберёт специалистов со всей России.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: всего на слёт знатоков мёда и медового бизнеса соберутся более 150 человек — из Москвы, Кировской области, ЕАО и других регионов России. Разумеется, приедут в Уссурийск и приморские фермеры, выбравшие пчеловодство делом жизни.

Местом проведения слёта станет Приморский аграрный технологический университет.

— Ведущие пчеловоды региона представят свои практики, эксперты дадут рекомендации по улучшению работы, приморские пчеловоды подведут итоги сезона и обменяются опытом, — подчеркнул директор агентства Рамиль Еникеев.

Также в рамках конференции пройдёт круглый стол по ветеринарному обеспечению пчеловодства Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Приморья Олег Кожемяко уверен в большом будущем приморского мёда.

Олег Кожемяко: у приморского мёда — большое будущее
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Олег Кожемяко#Мёд#Приморский край#Приморье#Приморский мёд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика