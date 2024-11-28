Пока пчёлы спят: в декабре в Приморье пройдет слёт пчеловодов со всей России

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: всего на слёт знатоков мёда и медового бизнеса соберутся более 150 человек — из Москвы, Кировской области, ЕАО и других регионов России. Разумеется, приедут в Уссурийск и приморские фермеры, выбравшие пчеловодство делом жизни.