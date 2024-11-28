Повышение пенсии и списание кредитов: что изменится с 1 декабря 2024 в Приморье

Декабрь традиционно приносит с собой не только холодные ветра и первые морозы, но и коррективы в законодательстве, касающиеся различных сфер жизни. Предстоящие изменения могут сказаться как на повседневных затратах на транспорт, так и на социальном благосостоянии жителей Приморья. Какие именно законы и правила начнут действовать с 1 декабря — читайте в материале «Восток-Медиа».