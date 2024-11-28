Повышение пенсии и списание кредитов: что изменится с 1 декабря 2024 в Приморье

Posted 28 ноября, 00:51
Published 28 ноября, 00:51
Modified 28 ноября, 00:51
Updated 28 ноября, 00:51
Декабрь традиционно приносит с собой не только холодные ветра и первые морозы, но и коррективы в законодательстве, касающиеся различных сфер жизни. Предстоящие изменения могут сказаться как на повседневных затратах на транспорт, так и на социальном благосостоянии жителей Приморья. Какие именно законы и правила начнут действовать с 1 декабря — читайте в материале «Восток-Медиа».
С 1 декабря пенсионеры Приморья, достигшие 80-летнего возраста, смогут рассчитывать на увеличенную надбавку к пенсии.
С этой даты фиксированная выплата удвоится — с 8134,88 ₽ до 16 269,76 ₽. Процесс осуществляется автоматически, что избавляет пенсионеров от необходимости подавать какие-либо заявления.
Повышение также затронет инвалидов I группы: их выплаты будут пересчитаны по тем же параметрам.
Цены на билеты на поезда дальнего следования возрастут примерно на 11,6%. Это касается категорий плацкарта, общих вагонов, купе, СВ и люкса.
Увеличение также затронет и тарифы на грузовые перевозки, что может отразиться на стоимости товаров. Деньги, вырученные от повышения тарифов, планируется направить на обновление подвижного состава.
Водители, использующие летнюю резину в зимний период, могут столкнуться с новым штрафом в размере 500 ₽.
Это правило будет действовать с 1 декабря по конец февраля и распространяется на легковые автомобили, автобусы и грузовики без цепей противоскольжения.
Мобилизованные военнослужащие и их семьи получат право на списание просроченных кредитов до 10 миллионов ₽. Это касается кредитов, по которым уже вынесено судебное решение или возбуждено исполнительное производство.
Такая мера стала возможной благодаря новым изменениям в законодательстве.
Одно из культурных нововведений касается посещения театров и концертов в Приморье. Для приобретения билетов с 1 декабря потребуется предъявлять удостоверение личности.
Это направлено на предотвращение незаконной перепродажи билетов и будет действовать в некоторых культурных учреждениях как экспериментальная мера.
С 1 декабря Роскомнадзор вводит запрет на распространение научной и статистической информации о VPN-сервисах, используемых для обхода блокировок. Ограничение будет действовать вплоть до сентября 2029 года.
Исключение делается лишь для данных о VPN, применяемых для защищенного удаленного доступа, что актуально для госструктур и бизнеса.
В декабре жителям Приморья предстоит работать с 23 по 28 число без выходных. Субботний выходной 28 декабря переносится на понедельник, 30 декабря.
Это изменение обеспечит более продолжительные новогодние каникулы, которые продлятся с 29 декабря по 8 января.
С 1 декабря будут увеличены тарифы РЖД как на грузовые, так и на пассажирские перевозки — на 13,8% и 11,6% соответственно.
Это повышение связано с необходимостью выполнения инвестиционной программы на 2025 год, как считают в РЖД.
С первого дня зимы вступает в силу эксперимент по обязательной сдаче биометрии для иностранцев, прибывающих в Россию на срок более 90 дней.
Изменения коснутся нескольких московских аэропортов и автомобильного пункта пропуска в Оренбургской области, и будут действовать до 2026 года.
С декабря производители пива обязаны маркировать каждую кегу своей продукции через систему «Честный знак». Также изменятся правила для рыбаков: контракты на вылов рыбы, истекающие в ноябре 2024 года, автоматически продлят до конца текущего года.