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Posted 28 ноября, 00:51

Published 28 ноября, 00:51

Modified 28 ноября, 00:51

Updated 28 ноября, 00:51

Что изменится с 1 декабря 2024 в Приморье

Повышение пенсии и списание кредитов: что изменится с 1 декабря 2024 в Приморье

28 ноября 2024, 00:51
Фото: Изображение Midjourney.

Что изменится с 1 декабря 2024 в Приморье

Сюжет
Автомобилисты
С началом зимы в Приморском крае вступят в силу сразу несколько новых правил и законов, которые коснутся разных категорий граждан. Изменения затронут пенсионеров, автолюбителей и военнослужащих, а также повлияют на транспортные тарифы и порядок посещения культурных мероприятий.

Декабрь традиционно приносит с собой не только холодные ветра и первые морозы, но и коррективы в законодательстве, касающиеся различных сфер жизни. Предстоящие изменения могут сказаться как на повседневных затратах на транспорт, так и на социальном благосостоянии жителей Приморья. Какие именно законы и правила начнут действовать с 1 декабря — читайте в материале «Восток-Медиа».

Повышение пенсий с 1 декабря 2024 года

С 1 декабря пенсионеры Приморья, достигшие 80-летнего возраста, смогут рассчитывать на увеличенную надбавку к пенсии.

С этой даты фиксированная выплата удвоится — с 8134,88 ₽ до 16 269,76 ₽. Процесс осуществляется автоматически, что избавляет пенсионеров от необходимости подавать какие-либо заявления.

Повышение также затронет инвалидов I группы: их выплаты будут пересчитаны по тем же параметрам.

Изменения в транспортных тарифах с 1 декабря 2024 года

Цены на билеты на поезда дальнего следования возрастут примерно на 11,6%. Это касается категорий плацкарта, общих вагонов, купе, СВ и люкса.

Увеличение также затронет и тарифы на грузовые перевозки, что может отразиться на стоимости товаров. Деньги, вырученные от повышения тарифов, планируется направить на обновление подвижного состава.

Новые правила для автомобилистов с 1 декабря 2024 года

Водители, использующие летнюю резину в зимний период, могут столкнуться с новым штрафом в размере 500 ₽.

Это правило будет действовать с 1 декабря по конец февраля и распространяется на легковые автомобили, автобусы и грузовики без цепей противоскольжения.

Списание кредитов для военнослужащих с 1 декабря 2024 года

Мобилизованные военнослужащие и их семьи получат право на списание просроченных кредитов до 10 миллионов ₽. Это касается кредитов, по которым уже вынесено судебное решение или возбуждено исполнительное производство.

Такая мера стала возможной благодаря новым изменениям в законодательстве.

Билеты в театр будут получаться по паспорту с 1 декабря 2024 года

Одно из культурных нововведений касается посещения театров и концертов в Приморье. Для приобретения билетов с 1 декабря потребуется предъявлять удостоверение личности.

Это направлено на предотвращение незаконной перепродажи билетов и будет действовать в некоторых культурных учреждениях как экспериментальная мера.

Ограничения на информацию о VPN-сервисах вступят в силу с 1 декабря 2024 года

С 1 декабря Роскомнадзор вводит запрет на распространение научной и статистической информации о VPN-сервисах, используемых для обхода блокировок. Ограничение будет действовать вплоть до сентября 2029 года.

Исключение делается лишь для данных о VPN, применяемых для защищенного удаленного доступа, что актуально для госструктур и бизнеса.

Шестидневная рабочая неделя

В декабре жителям Приморья предстоит работать с 23 по 28 число без выходных. Субботний выходной 28 декабря переносится на понедельник, 30 декабря.

Это изменение обеспечит более продолжительные новогодние каникулы, которые продлятся с 29 декабря по 8 января.

Повышение тарифов РЖД с 1 декабря 2024 года

С 1 декабря будут увеличены тарифы РЖД как на грузовые, так и на пассажирские перевозки — на 13,8% и 11,6% соответственно.

Это повышение связано с необходимостью выполнения инвестиционной программы на 2025 год, как считают в РЖД.

Обязательная сдача биометрии для иностранцев

С первого дня зимы вступает в силу эксперимент по обязательной сдаче биометрии для иностранцев, прибывающих в Россию на срок более 90 дней.

Изменения коснутся нескольких московских аэропортов и автомобильного пункта пропуска в Оренбургской области, и будут действовать до 2026 года.

Новые правила для производителей пива и рыбы

С декабря производители пива обязаны маркировать каждую кегу своей продукции через систему «Честный знак». Также изменятся правила для рыбаков: контракты на вылов рыбы, истекающие в ноябре 2024 года, автоматически продлят до конца текущего года.

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