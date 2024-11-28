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Posted 28 ноября, 02:51

Published 28 ноября, 02:51

Modified 28 ноября, 02:53

Updated 28 ноября, 02:53

Пришвартованное судно загорелось во Владивостоке

Пожар случился на иностранном сухогрузе во Владивостоке — видео

28 ноября 2024, 02:51
Фото: mchs_vdk.

Пришвартованное судно загорелось во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пожар охватил судно, которое «чалилось» во Владивостоке. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из кают.

В дальневосточной столице загорелось грузовое судно, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Инцидент произошел у причала на Калинина.

Когда спасатели прибыли к месту происшествия, пламя распространилось на верхней палубе. Черный дым вырывался из надстройки, — горела одна из кают.

Огонь уничтожил 15 квадратных метров. В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия и оценивают ущерб, нанесенный огнем.

Видео: mchs_vdk.

Дальневосточная транспортная прокуратура поставила на контроль случившийся инцидент. По данным ведомства, возгорание произошло на иностранном судне Transit Sedanka у причала 43 в морском порту Владивосток.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае вспыхнул пароход, который стоял на ремонте.

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