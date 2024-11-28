Пожар случился на иностранном сухогрузе во Владивостоке — видео

Posted 28 ноября, 02:51
Published 28 ноября, 02:51
Modified 28 ноября, 02:53
Updated 28 ноября, 02:53
В дальневосточной столице загорелось грузовое судно, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Инцидент произошел у причала на Калинина.
Когда спасатели прибыли к месту происшествия, пламя распространилось на верхней палубе. Черный дым вырывался из надстройки, — горела одна из кают.
Огонь уничтожил 15 квадратных метров. В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия и оценивают ущерб, нанесенный огнем.
Дальневосточная транспортная прокуратура поставила на контроль случившийся инцидент. По данным ведомства, возгорание произошло на иностранном судне Transit Sedanka у причала 43 в морском порту Владивосток.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае вспыхнул пароход, который стоял на ремонте.