Пожарные, скорая и десятки людей: что происходит в месте жесткой аварии в Приморье?

Posted 28 ноября, 05:57
Published 28 ноября, 05:57
Modified 28 ноября, 05:59
Updated 28 ноября, 05:59
ДТП случилось на улице Маковского во Владивостоке: Honda Fit перевернулась на крышу. Выяснилось, что легковушка столкнулась с Toyota Vanguard.
Водитель Toyota при перестроении не заметил Honda и столкнулся с ней, что привело к опрокидыванию второго автомобиля. На место происшествия прибыли медики, которые оказали помощь водителю Honda Fit.
Оба автомобиля получили значительные повреждения. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в пригороде Владивостока.