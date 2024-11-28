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Posted 28 ноября, 05:57

Published 28 ноября, 05:57

Modified 28 ноября, 05:59

Updated 28 ноября, 05:59

Выяснились обстоятельства жесткой аварии с перевертышем на выезде из Владивосток

Пожарные, скорая и десятки людей: что происходит в месте жесткой аварии в Приморье?

28 ноября 2024, 05:57
Фото: 1MI.

Выяснились обстоятельства жесткой аварии с перевертышем на выезде из Владивосток

Сюжет
ГИБДД
Легковушка перевернулась на крышу в пригороде Владивостока. Специалисты службы аварийных комиссаров рассказали, из-за чего это произошло.

ДТП случилось на улице Маковского во Владивостоке: Honda Fit перевернулась на крышу. Выяснилось, что легковушка столкнулась с Toyota Vanguard.

Водитель Toyota при перестроении не заметил Honda и столкнулся с ней, что привело к опрокидыванию второго автомобиля. На место происшествия прибыли медики, которые оказали помощь водителю Honda Fit.

Видео: autogarant_vl.

Оба автомобиля получили значительные повреждения. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в пригороде Владивостока.

Машина на крыше, люди в крови: жесткое ДТП случилось в пригороде Владивостока — видео
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