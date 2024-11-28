Премию гениям креативных индустрий вручат во Владивостоке

Posted 28 ноября, 03:20
Published 28 ноября, 03:20
Modified 29 ноября, 09:10
Updated 29 ноября, 09:10
— Человечество развивается циклично, и каждые 100 лет рождаются гении, чьи творения меняют мир. Сегодня, как и 100 лет назад, среди нас живут великие умы, но лишь немногие способны оценить их идеи. Мы приглашаем вас на премию [off] Gala, где будут отмечены современные гении в сфере моды и производства. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает креативные индустрии! — рассказали организаторы события.
В программе мероприятия, помимо собственно вручения премии в 12 номинациях, — шоу программа, неформальное общение.
Подробности на сайте.