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Posted 28 ноября, 03:20

Published 28 ноября, 03:20

Modified 29 ноября, 09:10

Updated 29 ноября, 09:10

Премию гениям креативных индустрий вручат во Владивостоке

Премию гениям креативных индустрий вручат во Владивостоке

28 ноября 2024, 03:20
Фото: off GALA.
Сюжет
Премии
29 ноября во Владивостоке пройдёт вручение [off] Gala — Премии креативных индустрий (18+). Партнерами мероприятия выступают центр «Мой бизнес» и правительство Приморского края.
— Человечество развивается циклично, и каждые 100 лет рождаются гении, чьи творения меняют мир. Сегодня, как и 100 лет назад, среди нас живут великие умы, но лишь немногие способны оценить их идеи. Мы приглашаем вас на премию [off] Gala, где будут отмечены современные гении в сфере моды и производства. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает креативные индустрии! — рассказали организаторы события.

В программе мероприятия, помимо собственно вручения премии в 12 номинациях, — шоу программа, неформальное общение.

Подробности на сайте.

Фото: off GALA

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За русского Ваню: самую престижную премию вручили во Владивостоке — фото
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#Новости#Общество#Владивосток#Премии#Приморский край
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